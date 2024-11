Trendafilova sot tregon zhvillimet e fundit publike të procedurave në Gjykatën Speciale

Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, sot informon mediat mbi zhvillimet e fundit publike të procedurave.

Ajo këtë pritet ta bëjë përmes platformës Zoom, nga ora 15:00, përcjell Klankosova.tv.

Trendafilova ishte për vizitë në Kosovë, muajin e kaluar. Ajo u takua me ministren e Drejtësisë Albulena Haxhiu, dhe me përfaqësues të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për t’u dhënë informata në lidhje me mandatin, administrimin dhe aktivitetet aktuale të Gjykatës.