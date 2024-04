Tregu mbeti pa to: Kapet sasi e madhe e Marlborove të kontrabanduara nga Maqedonia e Veriut Policia e Kosovës në bashkëpunim me Doganën e Kosovës ka ndaluar një rast të kontrabandimit të cigareve. Më datë 24.04.2024, në rajonin e Vitisë, nga njësitet e lartcekura është ndaluar automjeti me targa vendore, drejtuar nga i dyshuari S.Z., i moshës 47 vjeçar nga Vitia. Gjatë kontrollit të automjetit është vërejtur se kishte të ngarkuar…