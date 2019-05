Reali e shpërblen Modricin pasi fitoi Topin e Artë

I pari ishte Toni Kroos, pastaj erdhi koha e Nacho Fernandez dhe i fundit për të vazhduar kontratën e tij me Real Madrid do të jetë Luka Modric.

Kroati, siç u zbulua nga Marca disa muaj më parë, kishte përfunduar më parë marrëveshjen e tij deri në vitin 2021 dhe e gjitha që mungonte ishte nënshkrimi i tij.

Ai do të vazhdojë kontratën edhe për një tjetër vit dhe do të lejohet të shijojë një verë të qetë, ndryshe nga viti i kaluar, ku u përfol se do të fitonte Topin e Artë ndërsa ishte i lidhur me një largim nga kryeqyteti spanjoll, përcjell lajmi.net.

Modric ka besimin e Zidane dhe ai pret që të shpërblehet për kontributin e tij.

33-vjeçari dëshiron hakmarrje pas një sezoni katastrofal që pati.

Ai dhe Toni Kroos do japin gjithçka në verë për të qenë të gatshëm për edicionin 2019/20. /Lajmi.net/