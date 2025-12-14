Tre amerikanë të vrarë nga një person i armatosur i ISIS-it në Siri, thotë ushtria amerikane
Dy ushtarë amerikanë dhe një përkthyes civil amerikan janë vrarë në Siri në një pritë nga një person i armatosur i Shtetit Islamik (ISIS), tha Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom), ka raportuar BBC. Zyrtarët thanë se tre anëtarë të tjerë të shërbimit u plagosën në sulm, gjatë të cilit personi i armatosur u “sulmua dhe…
Dy ushtarë amerikanë dhe një përkthyes civil amerikan janë vrarë në Siri në një pritë nga një person i armatosur i Shtetit Islamik (ISIS), tha Komanda Qendrore e SHBA-së (Centcom), ka raportuar BBC.
Zyrtarët thanë se tre anëtarë të tjerë të shërbimit u plagosën në sulm, gjatë të cilit personi i armatosur u “sulmua dhe u vra”. Lajmet shtetërore të Sirisë thanë se dy personel ushtarak sirian u plagosën gjithashtu.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump shkroi në mediat sociale se ishte “një sulm i ISIS” kundër SHBA-së dhe Sirisë dhe tha se do të kishte “një hakmarrje shumë serioze”. Presidenti i Sirisë i dërgoi ngushëllime Trump pas sulmit.
Të dielën Trump tha se dy nga personeli i plagosur amerikan janë liruar nga spitali.
Identitetet e të vrarëve ende nuk janë bërë të ditura, me ushtrinë që tha se po pret derisa të informohen të afërmit e tyre më të afërt.
Në një postim në X, Centcom, i cili drejton operacionet ushtarake amerikane në Evropë, Afrikë dhe Indo-Paqësor, tha se sulmi ishte “rezultat i një prite nga një person i armatosur i vetëm i ISIS-it”, ndërsa një zyrtar i Pentagonit tha se vlerësimet fillestare treguan se sulmi “ka të ngjarë” të kryhej nga grupi i Shtetit Islamik.
Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut me seli në Mbretërinë e Bashkuar tha se sulmuesi ishte anëtar i forcës siriane të sigurisë.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin dhe identiteti i personit të armatosur nuk është publikuar.
Prita ndodhi në Palmyra, e vendosur në qendër të vendit, ndërsa ushtarët po “kryenin një angazhim kyç të udhëheqësve”, sipas zëdhënësit të Pentagonit Sean Parnell.
Ai shtoi se sulmi është nën hetim.
Një zyrtar i Pentagonit tha: “Ky sulm ndodhi në një zonë ku presidenti sirian nuk ka kontroll”.
Trump shtoi se tre ushtarët e plagosur amerikanë “po shkonin mirë”.