Tre ambasadorë shqiptarë bëhen bashkë në Izrael

“Kjo vizitë zhvillohet nën kujdesin e AJC/American Jewish Committee, si pjesë përbërëse e Project Interchange, i cili operon qe prej vitit 1982, duke sjellë mbi 6000 personalitete nga SHBA dhe 100 vende te botës, për të vizituar Izraelin dhe për t’u njohur me kompleksitetin e sfidave me të cilat përballet Izraeli dhe rajoni i Lindjes se Mesme”, shkruan ambasada shqiptare në një njoftim të saj në rrjetet sociale.

Ambassador Canaj with his esteemed colleagues, 🇦🇱 and 🇽🇰 Ambassadors in Washington, Floreta Faber and Vlora Citaku, in the framework of their visit under the auspices of AJC, to see and learn about Israel -first hand, and diverse perspectives on complexities of the region! pic.twitter.com/roODrlcDiJ

Reagime rreth vizitës së tyre në Izrael kanë pasur në llogaritë e tyre në Twitter, si nga Çitaku ashtu edhe nga Faber.

Excited on my first ever trip to #Israel with @AJCGlobal #ProjectInterchange.#AJCBoard will also visit Albania this week 😁

It is not a coincidence, it shows how much we have in common and yet to learn and exchange between 🇦🇱 and 🇮🇱. pic.twitter.com/0x7wj2BxzQ

— Floreta Faber 🇦🇱 (@FloretaFaber) July 9, 2019