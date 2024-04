Transformohen rrënjësisht sallat operative në Neurokirurgji dhe Kirurgji Vaskulare Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga sallat me mungesë të kushteve elementare, në salla të kompletuara si në aparaturë ashtu edhe në infrastrukturë moderne. Për herë të parë do të ketë filtra steril, të cilët do të ndikojnë drejtpërdrejtë në reduktimin e infeksioneve intrahospitalore. Pra, kushtet moderne e me standarde të larta. Përmes investimeve…