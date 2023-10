Trajneri i Malit të Zi e çon në “qiell” Edvin Kuçin pas debutimit me dy gola

Përfaqësuesja malazeze shfrytëzoi pushimin e shkurtër të kualifikimeve për ndeshje miqësore me Libanin, të enjten mbrëma.

Mali i Zi triumfoi 3:2 ndaj Libanit në këtë përballja kontrolluese.

Mesfushori i Ballkanit, Edvin Kuç shënoi dy gola për Malin e Zi në ndeshjen debutuese.

Kryetrajneri i Malit të Zi, Miodrag Raduloviq, tha se prova ishte e suksesshme dhe në deklaratën e tij vlerësoi lart futbollistin e kampionit të Kosovës.

“Ka qenë prej kohësh kapiten i një skuadre që luan në kompeticionet europiane, e shihni që ka eksperiencë dhe qetësi. Urime për golat dhe debutimin e tij, ai e meritoi këtë” – tha ai për mediat malazeze, përcjell lajmi.net.



Edvin Kuç u ftua për herë të parë te Mali i Zi në grumbullimin e këtij muaji.

Ai me Malin e Zi do të luajë edhe një ndeshje kualifikuese, atë me Serbinë në Beograd./Lajmi.net/