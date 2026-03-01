Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër
Një 25 vjeçar nga Maqedonia e Veriut e ka humbur jetën në vendin e punës në Zvicër të premten e kaluar.
Mediat atje raportojnë se ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 23:00 në Niederurnen, ku një punëtori ishte duke kryer punime pastrimi në një makinë prodhuese.
Dyshohet se ai është kapur nga makina industriale, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e sakta se si ndodhi aksidenti.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Kantonale të Glaurus, viktima pësoi lëndime të rënda në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit.
Ai u transportua me urgjencë me helikopter drejt spitalit, por fatkeqësisht nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.
Autoritetet bëjnë të ditur se hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit janë duke u zhvilluar nga Prokuroria e Kantonit Glarus dhe Policia Kantonale, ndërsa në operacionin emergjent morën pjesë rreth 20 persona nga policia, shërbimi i emergjencës, zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit.