Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër

Një 25 vjeçar nga Maqedonia e Veriut e ka humbur jetën në vendin e punës në Zvicër të premten e kaluar. Mediat atje raportojnë se ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 23:00 në Niederurnen, ku një punëtori ishte duke kryer punime pastrimi në një makinë prodhuese. Dyshohet se ai është kapur nga makina industriale, ndërsa…

Lajme

01/03/2026 13:19

Një 25 vjeçar nga Maqedonia e Veriut e ka humbur jetën në vendin e punës në Zvicër të premten e kaluar.

Mediat atje raportojnë se ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 23:00 në Niederurnen, ku një punëtori ishte duke kryer punime pastrimi në një makinë prodhuese.

Dyshohet se ai është kapur nga makina industriale, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e sakta se si ndodhi aksidenti.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Kantonale të Glaurus, viktima pësoi lëndime të rënda në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit.

Ai u transportua me urgjencë me helikopter drejt spitalit, por fatkeqësisht nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.

Autoritetet bëjnë të ditur se hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit janë duke u zhvilluar nga Prokuroria e Kantonit Glarus dhe Policia Kantonale, ndërsa në operacionin emergjent morën pjesë rreth 20 persona nga policia, shërbimi i emergjencës, zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit.

Artikuj të ngjashëm

March 1, 2026

Çështja e Presidentit, nesër Kurti takohet me Abdixhikun

March 1, 2026

Kurti: Për president nevojiten 80 vota, Murat Jashari figura unifikuese ideale

March 1, 2026

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar dhe stafi...

March 1, 2026

Pas eliminimit të Khameneit, vriten vajza, dhëndri dhe mbesa e liderit suprem

March 1, 2026

Sulmohet cisterna e parë e naftës në Ngushticën e Hormuzit

March 1, 2026

Izraeli godet “zemrën e Teheranit” në një valë të re sulmesh,...

Lajme të fundit

Çështja e Presidentit, nesër Kurti takohet me Abdixhikun

Kurti: Për president nevojiten 80 vota, Murat Jashari figura unifikuese ideale

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është...

Me një orë vonesë, nis Këshilli i Përgjithshëm i VV-së