Tragjedia në Shëngjin, zbulohet emri i personit të vdekur dhe atij që mbeti i lënduar – u prenë nga helika e gomones
Detaje të reja janë zbardhur nga aksidenti tragjik ujor ndodhur sot mes Rrjollit dhe Shëngjinit ku një i ri humbi jetën ndërsa miku i tij u lëndua. Viktima është identifikuar si Klaus Gjergji ndërsa i plagosuri Uran Marku. Sipas Top Channel, në gomone kanë qenë një grup të rinjsh, ndërsa dy prej tyre kanë rënë…
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Detaje të reja janë zbardhur nga aksidenti tragjik ujor ndodhur sot mes Rrjollit dhe Shëngjinit ku një i ri humbi jetën ndërsa miku i tij u lëndua.
Viktima është identifikuar si Klaus Gjergji ndërsa i plagosuri Uran Marku.
Sipas Top Channel, në gomone kanë qenë një grup të rinjsh, ndërsa dy prej tyre kanë rënë prej mjetit lundrues.
Ata janë prerë nga helika e gomones, duke rezultuar fatale për njërin prej tyre, dhe duke lënë të lënduar tjetrin. Në vijim pritet që policia të sqarojë detajet e plota të ngjarjes së rëndë.