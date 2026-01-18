Tragjedi në Spanjë, dy trena me rreth 300 pasagjerë dalin nga shinat, raportohet për viktima
Bota
Dy trena me shpejtësi të lartë dëmtuan shinat të dielën pasdite në Kordobë, Spanjë, duke shkaktuar vdekjen e të paktën pesë personave dhe plagosjen e disa të tjerëve.
Shërbimet e emergjencës janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të ndihmuar pasagjerët e bllokuar.
Një nga trenat ishte në udhëtimin nga Malaga drejt stacionit kryesor Atocha në Madrid. Rreth 10 minuta pas nisjes, në qytetin e Andamuzit, treni drejt Madridit përplasi dy vagonë të trenit me destinacion Huelva, duke shkaktuar daljen nga shinat të të dy trenave.
Të dy trenat transportonin rreth 300 pasagjerë, sipas mediave lokale, përfshirë El País. Për shkak të aksidentit, qarkullimi në linjën me shpejtësi të lartë nga Andaluzia është ndërprerë, ndërsa rrjeti i tjera hekurudhor funksionon normalisht.
Ministri i Transportit, Óscar Puente, ndodhet në qendrën e emergjencës të Renfe në stacionin Atocha në Madrid për të ndjekur nga afër veprimet e autoriteteve.
Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.
Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.
Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO
— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026