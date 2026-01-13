Tragjedi në Alpet Austriake: 13-vjeçari humb jetën nga orteku, tre të tjerë të plagosur
Bota
Tre skiatorë u kapën nga një ortek sot në Alpet Austriake, duke përfshirë një 13-vjeçar çek që humbi jetën. Ngjarja ndodhi në vendpushimin e Sportgastein, ku i riu po bënte ski me një mik.
Sipas Andreas Kandler, kreut të shërbimeve të shpëtimit malor në Bad Gastein, 13-vjeçari kishte dalë nga pista kur u përfshi nga orteku. Në Untertauern, një tjetër incident me ortek përfshiu një çift skiatorësh; burri arriti të shpëtonte gruan e tij, e cila mori lëndime të lehta.
Raportime të tjera tregojnë se të dielën, një skiator 58-vjeçar humbi jetën nga një ortek në rajonin Virberg pranë Tirolit, ndërsa disa të tjerë u plagosën. Vetëm gjatë këtij fundjave, Alpet Franceze regjistruan gjithsej gjashtë viktima nga ortekët, duke treguar rrezikun e lartë të lëvizjes së borës këtë sezon./Albinfo.ch