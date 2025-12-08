Trafiku Urban kompenson ditët e humbura të grevës
Prej 9 ditësh, qytetarët në Prishtinë nuk kanë pasur mundësi t’i shfrytëzojnë autobusët e Trafikut Urban për shkak të grevës. Kjo ka prekur edhe udhëtarët që paraprakisht kanë paguar bileta mujore. Megjithatë, ndërmarrja ka njoftuar se qytetarëve do t`u kompensohen të gjitha ditët e humbura. Zyrtarë të Trafikut Urban kanë bërë të ditur se për…
Lajme
Prej 9 ditësh, qytetarët në Prishtinë nuk kanë pasur mundësi t’i shfrytëzojnë autobusët e Trafikut Urban për shkak të grevës. Kjo ka prekur edhe udhëtarët që paraprakisht kanë paguar bileta mujore. Megjithatë, ndërmarrja ka njoftuar se qytetarëve do t`u kompensohen të gjitha ditët e humbura.
Zyrtarë të Trafikut Urban kanë bërë të ditur se për të gjitha biletat mujore të paguara, do të kompensohen ditët kur shfrytëzuesit nuk kanë mundur ta përdorin shërbimin e transportit.
Vlefshmëria e biletës mujore do të zgjatet automatikisht pas procesit të vulosjes. Sipas tyre, për të realizuar zgjatjen e vlefshmërisë së biletës, qytetarët thonë se duhet t’i ndjekin disa hapa.
“Paraqituni në cilëndo nga kioskat e Trafikut Urban dhe paraqisni biletën tuaj mujore aktuale. Punëtori në kioskë do të vendosë vulën zyrtare të zgjatjes. Pas vulosjes, biletës do t’i shtohen automatikisht ditët e humbura. Vlen të theksohet se 50% të atyre të cilët kanë pasur bileta mujor tashmë u janë kompensu”, tha Qendrim Vitija, ud i kryeshefit të ‘Trafikut Urban’.
Sipas tij, kompensimi i biletave mujore mund të bëhet një nga tri kioskat në kryeqytet.
Të gjithë qytetarët që dëshirojnë të kompensojnë biletat e tyre, atë mund ta bëjnë në një nga kioskat: afër objektit të vjetër të Komunës së Prishtinës, në lagjen Kodra e Diellit dhe afër nënkalimit në Bulevardin ‘Bill Clinton’.
Protesta e ndërmarrjes së Trafikut Urban është mbajtur nga data 24 nëntor deri më 2 dhjetor, me gjithsej 9 ditë të humbura që do të kompensohen/rtk