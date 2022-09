​Trafikim me një vajzë në Podujevë, arrestohen dy persona Dy persona janë arrestuar dje në Podujevë nën dyshimin e bazuar se ishin duke e trafikuar viktimën femër kosovare. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë i policisë: TRAFIKIM ME NJERËZ Podujevë (NN) 17.09.2022 – 13:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, nën dyshimin e bazuar se ishin…