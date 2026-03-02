Totaj: PDK kërkon marrëveshje para se të propozojë presidentin, nuk i bën kuorumin VV-së

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se Partia Demokratike e Kosovës nuk do t’ia bëjë kuorumin VV-së. Ai shtoi se PDK kërkon një marrëveshje për të propozuar presidentin dhe se emri i kandidatit do të bëhet i ditur vetëm pasi arrihet kjo marrëveshje. “PDK nuk është që nuk ka kandidatë, por PDK kërkon një marrëveshje…

Lajme

02/03/2026 18:45

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se Partia Demokratike e Kosovës nuk do t’ia bëjë kuorumin VV-së.

Ai shtoi se PDK kërkon një marrëveshje për të propozuar presidentin dhe se emri i kandidatit do të bëhet i ditur vetëm pasi arrihet kjo marrëveshje.

“PDK nuk është që nuk ka kandidatë, por PDK kërkon një marrëveshje dhe kërkon që të pranohet oferta jonë, që PDK ta propozojë jo kandidatin por presidentin, në momentin që marrëveshja arrihet na e kemi emrin. Nëse nuk ka marrëveshje të tillë, nuk e bëjmë korumin”, tha Totaj në KlanKosova.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

“Kristal masiv me kalcit të bardhë”, Tupella jep detaje pas zbulimit...

March 2, 2026

Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane në Iran

March 2, 2026

Gjykata e Strasburgut për herë të parë regjistron padinë për pasivizim...

March 2, 2026

Ministria e Mbrojtjes: Katari rrëzoi dy avionë iranianë

March 2, 2026

Shpërthim i madh në Bejrut

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Rogerti eskalon ndaj Selin: Më thuaj me sa...

“Kristal masiv me kalcit të bardhë”, Tupella jep...

Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane në Iran

Gjykata e Strasburgut për herë të parë regjistron...