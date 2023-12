Topi i Euro 2024 do të ketë çip special, këto janë detajet mahnitëse të tij

Bashkimi Evropian i Futbollit (UEFA) në bashkëpunim me prodhuesin e pajisjeve sportive “Adidas” promovoi topin që do të përdoret për të gjitha ndeshjet në Kampionatin Evropian të ardhshëm në Gjermani vitin e ardhshëm.

Quhet “Fuzballibe”, që përkthehet si “dashuria për futbollin”. Është kryesisht e bardhë, me modele trekëndore në të zezë, të verdhë, të kuqe dhe jeshile, ndërsa logoja e EP-së është blu. Projektuesit garantojnë saktësi, shpejtësi dhe saktësi në kalime.

Ajo që është veçanërisht interesante dhe e ndryshme në krahasim me topat e mëparshëm është se ky do të ketë një çip të veçantë të integruar në të.

Kjo do të ndihmojë për të fituar njohuri për çdo element të lëvizjes së saj dhe do të kontribuojë që gjyqtarët, si ata në fushë ashtu edhe ata në dhomat e VAR-it, të marrin vendimet e duhura.

Domethënë, përfitimi më i madh i mikroçipit do të jetë kur përcaktoni pozicionet jashtë loje dhe luani me dorë.

“Kjo teknologji krejtësisht e re do të funksionojë së bashku me atë që monitoron lëvizjen e gjymtyrëve të futbollistit, e cila lejon krijimin e imazheve 3D në kohë reale. Mikroçipi do t’i lejojë gjyqtarët e VAR-it të krijojnë një imazh të kompjuterizuar, i cili tregon saktësisht se cila pjesë i trupit topi goditi lojtarin. Gjithashtu, fuqia do të mund të shihet gjithashtu se në çfarë momenti futbollisti ra në kontakt me topin dhe lëvizjen e tij, gjë që siguron vendime jashtëzakonisht të sakta në rastin e pozicioneve jashtë loje”, njofton “The Times”, përcjell lajmi.net.

Zyrtarët e UEFA-s u mahnitën kur panë teknologjinë e re dhe panë vetë përqindjen e saktësisë së saj. Një sistem gjysmë automatik është përdorur më parë për të përcaktuar pozicionin jashtë loje dhe ish arbitri italian Roberto Rossetti zbuloi se e përgjysmoi kohën për të marrë vendimin.

Presidenti i Komitetit të Arbitrave të FIFA-s, i famshëm Pierluigi Colina, ka konfirmuar së fundmi se kjo teknologji e re do të përdoret në Kampionatin Botëror të Klubeve në Arabinë Saudite.

Kujtojmë se Kampionati Evropian në Gjermani do të mbahet nga 14 qershori deri më 14 korrik në dhjetë qytete. Finalja është planifikuar për stadiumin Olimpik në Berlin./Lajmi.net/