Toney zbulon pëlqimin për Benitën, por mendon se ajo ka simpati për këtë banor tjetër
ShowBiz
Në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova”, Toney ka zbuluar hapur pëlqimin e tij ndaj Benitës.
Gjatë një bisede me Hygertën, ai ka treguar se ndjen një tërheqje ndaj saj, megjithatë mendon se Benita ka simpati për Klodin.
“Të jem i sinqertë, nuk vuaj, por një lloj tërheqjeje kam… më tërheq”, është shprehur ai, duke shtuar se, sipas tij, Benita po shfaq interes për Klodin.
Nga ana tjetër, edhe Hygerta është shprehur se i njëjti mendim i është krijuar së fundmi, duke e mbështetur bindjen e Toneyt se mes Benitës dhe Klodit mund të ketë një pëlqim reciprok.
