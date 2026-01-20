Tjetër tragjedi hekurudhore në Spanjë, treni del nga shinat në Barcelonë, vdes shoferi – 14 tjerë të lënduar
Tjetër tragjedi hekurudhore është shënuar në Spanjë, dy ditë pas asaj të Andaluzisë, ku një shofer treni ka humbur jetën dhe të paktën 14 pasagjerë janë plagosur pas një aksidenti hekurudhor në Katalonjë. Sipas raporteve lokale, një tren i linjës Rodalies doli nga shinat pas një përplasjeje me një mur mbajtës që ra mbi shina,…
Bota
Tjetër tragjedi hekurudhore është shënuar në Spanjë, dy ditë pas asaj të Andaluzisë, ku një shofer treni ka humbur jetën dhe të paktën 14 pasagjerë janë plagosur pas një aksidenti hekurudhor në Katalonjë.
Sipas raporteve lokale, një tren i linjës Rodalies doli nga shinat pas një përplasjeje me një mur mbajtës që ra mbi shina, ndërsa po udhëtonte mes Gelidës dhe Sant Sadurní të martën mbrëma.
Për momentin, shërbimet emergjente po vlerësojnë seriozitetin e dëmtimeve të pasagjerëve, disa prej të cilëve janë shtruar në spitale. 11 ambulanca janë dërguar në vendngjarje, ndërsa ekipet e zjarrfikësve kanë dërguar gjithsej 35 ekipe për të shpëtuar pasagjerët e bllokuar brenda trenit.
Aksidenti ka ndodhur ndërsa stuhitë e fuqishme po përshkonin veriun e Spanjës, duke përfshirë rajonin e Katalonjës, ku shërbimet emergjente kanë qenë në gatishmëri të lartë. Po ashtu, zona bregdetare dhe veriperëndimore e Spanjës janë në alarm për shkak të kushteve të këqija të motit, me stuhi dhe reshje dëbore që kanë goditur Pirenejtë dhe Menorkën, duke shkaktuar vala deri në disa metra të larta.
Ky incident vjen dy ditë pas një tjetër aksidenti tragjik hekurudhor në Andaluzinë e Jugut, ku dy trena me shpejtësi të lartë u përplasën në Adamuz, duke lënë 42 të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur. Kjo ka ngritur shqetësime për sigurinë e transportit hekurudhor në Spanjë, duke shkaktuar një valë reagimesh dhe kërkesash për rritjen e masave të sigurisë.
Autoritetet lokale në Katalonjë vazhdojnë të punojnë për menaxhimin e pasojave të aksidentit dhe për të ofruar mbështetje për të plagosurit dhe familjet e tyre./TCH