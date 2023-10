Tiziano Kuznini, 14-vjeçari shqiptar që po vazhdon me suksese në karting – fiton titullin e radhës në Itali Tiziano Kuznini, 14-vjeçari shqiptar ka vazhduar me suksese në garat e kartingut në Itali. Kuznini para pak kohësh ka arritur të fitojë titullin e katërt të madh ndërkombëtar në Itali, duke shënuar një tjetër sukses në karrierën e tij. Ai në një intervistë për lajmi.net është shprehur i lumtur me arritjen së fundmi. ‘‘Jam shumë…