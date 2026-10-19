Tiranë: 310 të lënduar nga protestat brenda një jave, mes tyre policë, protestues e kalimtarë
Ministria e Shëndetësisë ka bërë një bilanc të të plagosurve gjatë protestës së zhvilluar sot, ku bëhet me dije se janë paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore katër kalimtarë, mes të cilëve një polic, një protestues i mitur, dhe një përfaqësues i medias ndërkombëtare. Ky i fundit pas marrjes së shërbimit mjekësor ka lënë ambientet…
Lajme
Ministria e Shëndetësisë ka bërë një bilanc të të plagosurve gjatë protestës së zhvilluar sot, ku bëhet me dije se janë paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore katër kalimtarë, mes të cilëve një polic, një protestues i mitur, dhe një përfaqësues i medias ndërkombëtare.
Ky i fundit pas marrjes së shërbimit mjekësor ka lënë ambientet e spitalit, në gjendje jashtë rrezikut për jetën.
Aktualisht, në kujdes mjekësor ndodhen 2 kalimtarë, të cilët po i nënshtrohen ekzaminimeve të nevojshme.
Një kalimtar i lënduar gjatë protestës është larguar pasi ka marrë trajtimin.
310 persona kanë marrë ndihmë mjekësore që prej nisjes së protestave më 13 tetor, mes tyre 191 punonjës policie, 88 protestues dhe 31 kalimtarë./A2Cnn