‘Tiger King 2’ po vjen në Netflix

Sezoni i parë i serialit, “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, u tregua në shtatë episode ndërsa sezoni i dytë u filmua në vitin 2020 dhe në pjesën e vitit 2021, transmeton lajmi.net.

Nuk dihet se cilët personazhe shumëngjyrësh nga sezoni i parë do të shfaqen.

Drejtorët Eric Goode dhe Rebecca Chaiklin treguan historinë e “Joe Exotic”, ose Joseph Maldonado-Passage, i cili mbante tigra, luanë dhe mace të tjera të mëdha në Oklahoma.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i

— Netflix (@netflix) September 23, 2021