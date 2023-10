Tifozët e provokojnë me thirrjet “Messi Messi” – kështu reagoi Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo është provokuar nga tifozët në ndeshjen e Al Nassr në Kings Cup of Champions në Arabinë Saudite kundër Al-Ettifaq.

Ylli portugez është përballur me thirrjet “Messi Messi” nga ana e tifozëve, një ditë pasi Lionel Messi fitoi Topin e Artë për herë të tetë, përcjell lajmi.net.

Në rrjetet sociale janë publikuar pamjet amatore nga tribuna teksa shihej Cristiano Ronaldo që njëherë qeshte e pastaj u bëri me shenjë që ata të heshtin.

Rivaliteti mes Cristiano Ronaldos dhe Messit duket se po vazhdon ende. Ata ishin rival për shumë vite në futboll.

🎥 | Al-Ittifaq club fans changing “Messi, Messi, Messi” and Cristiano Ronaldo gets upset 😂😂😂😂That name is a menace to him pic.twitter.com/5Gsjp3GSrh

