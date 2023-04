Tifozët e Barcelonës detyrojnë një burrë të largohet nga “Camp Nou”, vendosi banerin e Atletico Madrid Skuadra e Barcelonës fitoi me rezultat minimal 1 me 0 në derbin e javës së 30-të në La Liga ndaj Atletico Madrid. Në tribunat e “Camp Nou” ndodhi një moment interesant, ku një tifozit të Atletico Madrid ia heqin banerin dhe e largojnë nga stadiumi, shkruan Lajmi.net Ai ishte së bashku me gruan e tij,…