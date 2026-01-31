“Ti për hir të shoqërisë, nuk duhej të flisje” – Hygerta sqarohet me Londrimin

Pas një prime-i të zjarrtë, debati mes Londrimit dhe Hygertës ka vazhduar. Kjo e fundit kërkoi nga banori që për hir të shoqërisë nuk duhej të fliste. Se çka u tha më tëpër, ndiqni videon:

31/01/2026 13:17

Pas një prime-i të zjarrtë, debati mes Londrimit dhe Hygertës ka vazhduar.

Kjo e fundit kërkoi nga banori që për hir të shoqërisë nuk duhej të fliste.

Se çka u tha më tëpër, ndiqni videon:

YouTube player

