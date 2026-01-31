“Ti për hir të shoqërisë, nuk duhej të flisje” – Hygerta sqarohet me Londrimin Pas një prime-i të zjarrtë, debati mes Londrimit dhe Hygertës ka vazhduar. Kjo e fundit kërkoi nga banori që për hir të shoqërisë nuk duhej të fliste. Se çka u tha më tëpër, ndiqni videon: ShowBiz 31/01/2026 13:17 Pas një prime-i të zjarrtë, debati mes Londrimit dhe Hygertës ka vazhduar. Kjo e fundit kërkoi nga banori që për hir të shoqërisë nuk duhej të fliste. Se çka u tha më tëpër, ndiqni videon: Artikuj të ngjashëm January 31, 2026 Elijona rikthehet në BBVK pas trajtimit mjekësor January 31, 2026 Ky është banori i eliminuar nga Big Brother VIP Kosova January 30, 2026 Ndarja nga jeta e aktores së njohur në “Home Alone”, vjen... January 30, 2026 Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it January 30, 2026 Vdes aktorja e “Home Alone” January 30, 2026 Banorja kërkon largimin nga Big Brother, produksioni nuk e lejon Lajme të fundit Pas fjalimit të Abdixhikut, Kuvendi i LDK-së po... Kurti: Zona e Llapit i dha Kosovës grupin e Zahir Pajazitit Dardan Cena drejt medaljes në ”Sofia European Open” Hamza kujton Pajazitin, Zejnullahun e Hoxhën: Sakrifica e...