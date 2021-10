“Ti ke hy n’gjynah”, babai e kritikon Fifin në “Big Brother”

“Kanë hequr dhe lekun e bukës që unë të bëhem dikushi. Babi është shoku im më i mirë. E kanë përjetuar keq kur erdha në Shqipëri 20 vjeçe. Nuk kisha lekë tu shkoja, nuk kishin lekë të vinin. Kam nxjerr dhe lek pi vorrit vetëm që atyne mos tu mungonte gjë. I ngjaj shumë të dyve, kom marr shumë nga ta.” ,- tregoi ajo.

Sot, në spektaklin e Big Brother VIP, Fifi u surprizua nga babai i saj, i cili në fakt e mbushi me kritika.

“Ti ke hy n’gjynah”, babai i Fifit shkon në Big Brother

Fifi ka qenë banorja më dinamike e Big Brother VIP. Sot gjatë spekaklit ajo foli për familjen e sesa e lidhur është me ta.

"Kanë hequr dhe lekun e bukës që unë të bëhem dikushi. Babi është shoku im më i mirë. E kanë përjetuar keq kur erdha në Shqipëri 20 vjeçe. Nuk kisha lekë tu shkoja, nuk kishin lekë të vinin. Kam nxjerr dhe lek pi vorrit vetëm që atyne mos tu mungonte gjë. I ngjaj shumë të dyve, kom marr shumë nga ta." ,- tregoi ajo.Sot, në spektaklin e Big Brother VIP, Fifi u surprizua nga babai i saj, i cili në fakt e mbushi me kritika.

“Nuk je Filloreta që njoh unë. Ti duhet me mbështet njerin. Me qenë Leta babit. Ti ke hy në gjynah bab me do sene. Nuk je sjell mirë, nuk të kam edukuar me këto gjeste bab. Ti je çika jeme, duhet me tregu vetveten.Mu nuk më ka kurrkush falje.”

“Unë kam bo do sene e kam kërku falje, po ka qenë shumë shtir mu përshtat bab.”

“Ti duhesh me më premtu që do jesh Filloreta jem.”

“Ta premtoj”.

Më pas kur mbaroi surpriza, ajo hyri në shtëpi dhe banorët e pritën krahë hapur e të përlotur dhe e para që e përqafoi ishte Semi.

