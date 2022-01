Thirret Kuvend i jashtëzakonshëm i LDK-së në Podujevë: Veliu “shpërthen” në akuza ndaj Abdixhikut

Arsye për këtë është bërë thirrja e një Kuvendi për të zgjedhur kryetarin e degës në Podujevë, shkruan lajmi.net.

Veliu me anë të një postimi në Facebook ka thënë se Abdixhiku po shkel mbi statutin e partisë dhe po do ta shkatërrojë degën e LDK-së në Podujevë.

Sipas tij, përmes këtij Kuvendi po synohet që të zgjedhet një kryetar i ri, siç e quan ai në formë të “kontrabanduar”.

Postimi i plotë i Veliut:

Të dashur veprimtarë, anëtarë dhe simpatizantë të Lidhjes Demokratike të Kosovës,

Ata që vitin e kaluar i dhanë goditjen e parë degës së LDK-së në Podujevë, duke e zhveshur nga kompetenca kryetarin dhe kryesinë e degës, po vazhdojnë misionin e tyre të shkatërrimit të degës.

Të njëjtit, në krye me kryetarin e partisë Lumir Abdixhiku, sërish duke shkelur mbi statutin e LDK-së, qenkan mobilizuar gjatë natës dhe në mënyrë klandestine paskan thirrur një Kuvend të jashtëzakonshëm të degës në Podujevë.

Duke qenë se kuvendi i sotëm është kundërstatutar dhe i paligjshëm, të dashur veprimtarë dhe anëtarë të LDK-së, ju njoftoj se nuk do të marr pjesë në një farsë të tillë, ku do të tentohet të kontrabandohet një kryetar i ri, që nuk është as pjesë e strukturave të degës sonë.

Kjo që po bën Abdixhiku, me misionarët anti LDK të mbledhur rreth vetes, nuk është asgjë tjetër veçse një proces i shkatërrimit të degës në Podujevë, bastionit të fundit të LDK-së. /Lajmi.net/