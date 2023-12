Thibaut Courtois e konfirmon mungesën në Kampionati Evropian 

Portieri i Real Madridit, Thibaut Courtois, aktualisht është duke u rikuperuar nga dëmtimi dhe pritet të mungoj deri në fund të sezonit.

Ai madje nuk do të kthehet as të përfaqësoj Belgjikën në Kampionatin Evropian 2024, shkruan lajmi.net.

Kishte raporte se ai po planifikonte të anashkalonte Eurot në Gjermani këtë verë, por ato thashetheme u mohuan.

Gjatë një interviste bombastike me Sporza në Belgjikë, Courtois në fakt konfirmoi se ai nuk do të ishte në gjendje të përgatitej për turneun në mënyrën që do të donte.

“Për shkak të dëmtimit nuk do të ketë Kampionatin Evropian për mua. Fillimisht duhet të shërohem 100% plotësisht dhe më pas është më mirë të mos caktosh një datë për të. Nëse jam me fat, mund të luaj një ndeshje tjetër në maj. Por nuk mund të jesh kurrë 100% gati për një turne të madh”, tha ai.

Ai ishte gjithashtu i pakënaqur me trajnerin e Belgjikës, Domenico Tedesco.

Verën e kaluar ai u largua nga kampi i Belgjikës herët përpara një ndeshjeje me Austrinë, pasi thuhet se ishte i frustruar me faktin se Tedesco ia kishte dhënë shiritin e kapitenit, Romelu Lukakut dhe jo atij.

“Epo, së pari do të doja të kërkoja falje për këtë. Ishte një vendim i gabuar largimi pas ndeshjes kundër Austrisë. Do të doja t’i kërkoja falje ekipit dhe veçanërisht tifozëve. Mendoj se këto dy grupe ishin më të befasuarit. Prandaj: 100% kërkoj falje dhe më fal.”

“Të shtunën e ndeshjes, pak orë para fillimit, Tedesco më thirri Lukakun dhe mua. Kur ai tha se Romelu ishte kapiten kundër Austrisë dhe unë isha kapiten kundër Estonisë të martën, diçka u thye brenda meje. Nuk funksiononte më. Fakti që nuk e ndjeja më vlerësimin e federatës apo të trajnerit bëri që diçka të shpërthejë brenda meje”, shtoi ai. /Lajmi.net/