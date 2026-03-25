Therje me thikë në Fushë Kosovë
Një rast i therjes me thikë ka ndodhur mbrëmë pas mesnate, rreth orës 01:30 në rrugën “Shefki Kuleta” në Fushë Kosovë. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Agron Borovci. “Informata është pranuar rreth orës 01:30, se në rrugën “Shefki Kuleta” në Fushë Kosovë, dyshohet për një rast te therjes me thike.…
Një rast i therjes me thikë ka ndodhur mbrëmë pas mesnate, rreth orës 01:30 në rrugën “Shefki Kuleta” në Fushë Kosovë.
Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Agron Borovci.
“Informata është pranuar rreth orës 01:30, se në rrugën “Shefki Kuleta” në Fushë Kosovë, dyshohet për një rast te therjes me thike. Policia ka dale në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para është bërë e ditur se ngjarja ka ndodhur në një lokal me ç ‘rast dyshohet të jetë përdorur thika dhe spreji. Të dyshuarit (të lënduar) kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor ndërkaq me rekomandimin e prokurorit te shtetit është iniciuar një hetim ne drejtim të veprës penale “Lëndim I rëndë trupor””, ka thënë Borovci. /Lajmi.net/