Theret me thikë një person në Fushë Kosovë

Lajme

01/02/2026 21:28

Një rast i rëndë ka ndodhur sot në Fushë Kosovë.

Rreth orës 20:00, një person në rrugën “Nëna Terezë” në këtë qytet është therur me thikë.

Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ajo ka thënë se viktima është dërguar për trajtim mjekësor.

“Sot rreth orës  20 :00, kemi marrë informatën për një  lëndim trupor të ndodhur në rrugën ” Nëna Terezë”në Fushë Kosovë. Bazuar në të dhënat fillestare, në këtë rast nga një mjet i mprehtë dyshohet të jetë lënduar një persona i cili është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë që policia ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti”, ka thënë Ahmeti. /Lajmi.net/

