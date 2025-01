Themelorja refuzon kërkesat e mbrojtjes së tre të akuzuarve, konfirmon aktakuzën në rastin “Banjska”

Gjykata Themelore në Prishtinë ka marrë aktvendim me të cilin ka refuzuar si të pabazuara kërkesat për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave të paraqitura nga mbrojtja e Vladimir Toliq, Dushan Maksimoviq dhe Blagoje Spasojeviq në rastin “Banjska”, të cilat i kishin paraqitur kundër aktakuzës së Prokurorisë Speciale.

Aktakuza e Prokurorisë Speciale e ngritur më 11 shtator 2024, ngarkon 44 persona fizikë dhe një person juridik “RAD D.O.O”. Listës së të akuzuarve i prin Milan Radoiçiq, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Deri tani, të arrestuar dhe nën masën e paraburgimit për këtë rast janë: Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq dhe Dushan Maksimoviq, për të cilët është veçuar procedura penale.

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur më 9 tetor 2024, tre të pandehurit janë deklaruar të pafajshëm. Më pas, mbrojtja ka shfrytëzuar afatin prej 30 ditësh për kundërshtim të provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës,

Mbrojtësi i të pandehurit Toliq, avokati Millosh Deleviq, më 5 nëntor 2024 ka ushtruar kundërshtimin, ku mes tjerash ka theksuar se në këtë fazë të procedurës penale, ekzistojnë kushtet që aktakuza të hudhet në tërësi, sepse nuk ka prova që vërtetojnë dyshimin e bazuar se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale.

Sipas avokatit Deleviq, PSRK nuk ka specifikuar asnjë veprim se si është kryer vepra penale.

“…pra nuk kuptohet se i mbrojturi im a ka qenë udhëheqës, ekzekutor, ndihmës apo nxitës edhe pse në rastin konkret kemi pasur hetim për një vit dhe janë dëgjuar dëshmitar të shumtë një përgjigje e tillë nuk ka ndodhur”, citohet të ketë thënë Deleviq në kundërshtimin e tij.

Aty thuhet se Prokuroria nuk ka cekur përgjegjësitë e pjesëmarrësve.

“I vetmi fakt në bazë të cilit PSRK e ndërlidhë të mbrojturin tim me veprat penale për të cilat akuzohet është se ai ka qenë me uniformë të veshur dhe se është plagosur rëndë në ditën kritike ndërsa roli i tij mbetet totalisht i panjohur për gjykatën, mbrojtjen dhe publikun. Andaj, kjo aktakuzë nuk i plotëson kushtet ligjore për tu shqyrtuar në shqyrtimin gjyqësor”, citohet të ketë thënë Deleviq në kundërshtimin e tij.

Andaj, avokati Deleviq ka kërkuar që aktakuza ndaj Vladimir Toliq të hudhet poshtë si e pabazuar ose e njëjta t’i kthehet PSRK-së për ndryshim ose të caktohet dhe të mbahet seanca për shqyrtimin dhe vlerësimin e kësaj kërkese.

Kurse, mbrojtësi i të pandehurit Spasojeviq, avokati Ljubomir Pantoviq, në kundërshtimin e ushtruar më 4 nëntor 2024, mes tjerash ka theksuar se nuk ka dyshim të bazuar mirë në aktakuzën ndaj të mbrojturit të tij dhe të akuzuarve tjerë. Sipas tij, s’ka prova të pranueshme që Spasojeviq ka kryer veprën penale që i vihet në barrë.

Aty thuhet se nuk saktësohen veprimet e të akuzuarit, po ashtu kontestohet edhe kualifikimi juridik i veprave penale.

“Mbrojtja, ka shtuar se e vetmja gjë që mund të lidhte të mbrojturin tim me veprimet e përshkruara në këtë pjesë të aktakuzës së PSRK është se ai është arrestuar në vendin e ngjarjes në ditën kritike por kjo nuk mjafton për të mbështetur një dyshim të bazuar mirë se ai ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe se ajo që mungon në këtë rast është përshkrimi faktik i veprimeve që ka bërë konkretisht ky i pandehur”, citohet të ketë deklaruar Pantoviq në kundërshtimin e tij.

Avokati Pantoviq në kundërshtimin e tij pretendon se aktakuza ka të meta dhe është e mangët. Andaj, ka kërkuar që aktakuza ndaj të mbrojturit të tij të hudhet poshtë apo të caktohet dhe mbahet seanca për shqyrtimin dhe vlerësimin e kësaj kërkese.

Në anën tjetër, mbrojtësja e të akuzuarit Maksimoviq, avokatja Jovana Filipoviq, në kërkesën për hudhje të aktakuzës të ushtruar më 4 nëntor 2024, ndër të tjera ka theksuar se qëndrimet e Prokurorisë në aktakuzën ndaj të mbrojturit të saj janë të pabazuara dhe të mbështetura në supozime dhe se me asnjë provë nuk mbështetet dyshimi i bazuar se Maksimoviq ka kryer veprat penale që i vihen në barrë.

“PSRK në asnjë rast nuk ka vërtetuar se i mbrojturi im ka pasur lidhje me ngjarjen e ndodhur në Banjska me datë 24 Shtator 2023, vetëm se banon në të njëjtin fshat dhe se asnjë provë tjetër nuk ka të bëj me të dyshuarin konkret”, citohet të ketë deklaruar Jovanoviq në kërkesë.

Aty thuhet se PSRK ka ngritur aktakuzën pa gjendje faktike të vërtetuar më parë dhe në kundërshtim me dispozitat e KPPRK-së

“…aktakuza bazohet vetëm dhe ekskluzivisht në supozimet dhe deklaratat e përgjithshme të dëshmitarëve të cilat të gjitha janë në kundërshtim me provat duke pasur parasysh se në bazë të materialit dëshmues është konstatuar se ADN-ja e të mbrojturit tim nuk përputhet me asnjërën nga sendet, po ashtu është vërtetuar se ai nuk ka qëlluar në ditën kritike dhe as nuk ka qenë i ekspozuar ndaj grimcave të barutit”, citohet të thuhet në kërkesë, me të cilën Filipoviq ka kërkuar të hudhet aktakuza e PSRK-së.

Në anën tjetër, prokurori i shtetit në përgjigjen ndaj kërkesave të mbrojtjes, të ushtruar më 19 nëntor 2024, ka theksuar se pretendimet e mbrojtësve janë të pabazuara dhe nuk përkojnë me realitetin faktik.

“…mbrojtja duhet të ketë parasysh se në këtë fazë të procedurës provat vlerësohen në dy aspekte paralele: pranueshmëria e tyre dhe provueshmëria e tyre vetëm sa i përket ekzistimit të dyshimit të bazuar mirë, që do të thotë se për këtë të dytën kërkohet vërtetimi i faktit se a bindet një vëzhgues objektiv se aktakuza mbështetet në prova për rrethanat që pretendohet se është kryer vepra penale, nga të cilat prova rezulton dyshimi i bazuar mirë. Në të kundërtën në këtë fazë të procedurës nuk mund të ketë vlerësim të provave sa i përket rrethanave për aspektin e fajësisë”, citohet të thuhet në përgjigjen e prokurorit.

Më tej, thuhet se është theksuar që provat janë marrë në mënyrë të ligjshme nga Prokuroria dhe Policia. Po ashtu, theksohet se aktakuza mbështetet në prova për rrethanat që pretendohet se janë kryer veprat penale.

“Provat e propozuara në aktakuzë të listuara si më lartë qoftë materiale apo ato personale vërtetojne fillet e organizimit të strukturuara (pjesë e të cilit janë edhe tre të pandehurit) përgatitjet paraprake, sulmin në ditën kritike”, citohet se ka theksuar prokurori në përgjigjen e tij.

Prokurori në përgjigjen ndaj kundërshtimeve të mbrojtësve, po ashtu ka theksuar se gjithashtu nuk plotësohen kushtet për hudhjen e aktakuzës në kuptim të nenit 248 të KPPRK-së. Kështu, prokurori i shtetit kërkoi që kërkesat e mbrojtësve të refuzohen si të pabazuara.

Lidhur më këto, Gjykata ka vërtetuar se provat në të cilat bazohet aktakuza janë siguruar në mënyrë të ligjshme dhe se nuk ka ndonjë provë e cila mund të jetë e papranueshme apo e cila është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore të Kodit të Procedurës Penale.

Po ashtu, në vendimin e Themelores thuhet që edhe pse në shkresat e mbrojtjes janë paraqitur kundërshtime të përgjithshme në kuptim të provave, nuk është paraqitur ndonjë kundërshtim konkret, për ndonjë provë konkrete që është propozuar në aktakuzë që e njëjta të shpallet si provë e papranueshme, duke dhënë arsye të veçanta që të përjashtohet si provë.

Gjithashtu, Gjykata ka ardhur në përfundim se provat janë të pranueshme dhe të njëjtat mund të administrohet në shqyrtim gjyqësor dhe nuk ka ndonjë element që provat e cekura në aktakuzë do të cenonin të drejtat e të pandehurit të garantuara në Kushtetutë, duke konstatuar se nuk ka bazë ligjore që ndonjë provë të përjashtohet si e papranueshme.

Ndërsa, lidhur me pretendimet e mbrojtësve se Prokuroria nuk ka argumentuar se cilat kanë qenë rolet e të pandehurve, gjegjësisht a kanë qenë ekzekutor, ndihmës apo nxitës të pandehurit në raport me të pandehurit e tjerë, sipas vlerësimit të Gjykatës, këto pretendime janë të pabazuara, pasi që në këtë fazë të procedurës nuk mund të shqyrtohen, ngase niveli i mbështetjes së aktakuzës me prova për këtë fazë të procedurës është dyshimi i bazuar mirë.

Në anën tjetër, sa i përket propozimit të avokatit Deleviq që aktakzua të kthehet për plotësim, Gjykata në vendimin e saj ka thënë që këto pretendime janë të pabazuara.

Sipas vlerësimit të Gjykatës, dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprën penale që iu vihet në barrë është vërtetuar në bazë provave materiale të cilat Prokuroria i ka propozuar në aktakuzë.

“Gjykata me kujdes të veçantë ka analizuar pretendimet e mbrojtësve të pandehurve sa i përket kundërshtimit të provave dhe kërkesës për hedhje të aktakuzës dhe ka arritur tek përfundimi se prokuroria ka arritur ta mbështes dyshimin e bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat dyshohet”, thuhet në vendim.

Sipas Themelores, dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprën penale që iu vihet në barrë vërtetohet me provat materiale dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve.

“Lidhur me kërkesat për hedhje të aktakuzës gjykata konstaton se veprat penale për të cilat akuzohen të pandehurit përben vepër penale, pra është e sanksionuar me ligj si veprim i kundërligjshëm. Po ashtu ekziston dyshim i bazuar se në veprimet e të pandehurve manifestohen elementet e veprave penale si në aktakuzë“, thuhet në vendim.

Gjykata po ashtu konstaton se nuk ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale të të pandehurve.

Gjykata në këtë fazë të procedurës konsideron se aktakuza e Prokurorisë është hartuar konform dispozitës së nenit 235 të KPPRK-së dhe në bazë të përshkrimit faktik të saj dhe thënieve të cekura në akuzë dhe provave të bashkëngjitura akuzës, përmbushet edhe kriteri i dyshimit të bazuar mirë.

“Gjykata pasi ka konstatuar se provat janë marrë në mënyrë ligjore nga organet e ndjekjes, konstaton se aktakuza e prokurorisë i plotëson të gjitha kriteret e kërkuara sipas ligjit dhe është e mjaftueshme për të kaluar në fazën e shqyrtimit gjyqësor, ku me këtë rast gjykata është treguar e kujdesshme që mos të shtjelloj secilën provë veç e veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, për të respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë“, thuhet në vendim.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 11 shtator 2024 ka ngritur aktakuzë kundër Milan Radoiçiqit dhe 44 të tjerëve për sulmin terrorist të 24 shtatorit 2023 në Banjskë të Zveçanit. Të akuzuarit ngarkohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rëndë, tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës e t’ia bashkojnë Republikës së Serbisë, me ç’rast si rezultat i dhunës së përdorur ka mbetur i vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku e u rrezikua jeta e zyrtarëve tjerë policorë dhe popullatës civile.

Kurse, kreu i këtij grupit terrorist të strukturuar, Milan Radoiçiq ngarkohet se nga viti 2017 e deri më 24 shtator 2023 ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthortë, e këto para i ka konvertuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ku një pjesë të pasurive të paluajtshme e ka transferuar dhe tek personat e tretë, me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë.

45 të akuzuarit ngarkohen për veprat penale “Kryerja e veprës terroriste”, “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”, “Lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit” si dhe “Shpërarja e parave”.

Kush janë të akuzuarit që ngarkohen bashkë me kreun e grupit kriminal Milan Radoiçiq?

Dispozitivi i parë i aktakuzës së PSRK-së ngarkon të akuzuarit: Milan Radoiçiq, Blagoje Spasojeviq, Vladimir Toliq, Dushan Maksimoviq, Vladimir Radivojeviq, Ugljesa Jarediq, Milorad Jevtiq, Vlastimir Andriq, Aleksandar Milosavljeviq, Lazar Smigiq, Veljko Djordjeviq, Vladimir Vuçetiq, Stefan Jovanoviq, Milovan Krstoviq, Uros Miliq, Trajko Vasiq, Danilo Vasiq, Vukasin Jarediq, Sasa Periq, Nemanja Stankoviq, Momçilo Vuçkoviq, Stefan Radojkoviq, Marjan Radojeviq, Marko Arsiq, Zarko Cvetkoviq, Krsto Damjanoviq, Stefan Milosavljeviq, Marko Saviq, Aleksandar Jevremoviq, Radosh Gvozdiq, Ivan Miliq, Gojko Zubaq, Nemanja Radivojeviq, Radak Adziq, Millos Milenkoviq, Dorde Baloviq, Danijel Dukiq, Danilo Virijeviq, Aleksandar Tanaskoviq, Millos Kragoviq, Miljan Nedeljkoviq, Nikola Iliq dhe Vladan Iliq.

Sipas këtij dispozitivi, më 24 shtator 2023, nga ora 01:00, në fshatin Banjskë të Komunës së Zveçanit, i pandehuri Milan Radoiçiq, në cilësinë e kreut të grupit terrorist të strukturuar, së bashku me pjesëmarrësit, në role të ndryshme, duke filluar nga roli i bllokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë profesionale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës së Kosovës nga Serbia, me dhjetëra vetura e disa prej tyre edhe të blinduara, të mbushura me armë të rënda, municion, raketahedhës, eksplozivë, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake, fillimisht kanë bllokuar rrugën tek ura e fshatit me dy kamionë.

Tutje, sipas aktakuzës të njëjtit janë fshehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës së Kosovës për t’i hequr kamionët dhe liruar rrugën, në atë moment i kanë sulmuar me eksplozivë dhe armë të rënda.

Me ç’rast, sipas aktakuzës, tek ura e fshatit ka mbetur i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policorë: Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu dhe Sedat Dushi.

Gjithnjë sipas aktakuzës, sulmi ka vazhduar deri në orën 15:00 kur shumica dërmuese e këtij grupi janë arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Serbi, e gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizojnë dhe shkatërrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike, shoqërore të Republikës së Kosovës.

Prandaj, për këto veprime të njëjtit po ngarkohen me veprën penale “Kryerja e veprës terroriste” e sanksionuar me nenin 129, paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 128, paragrafi 1, pika 1.1, 1.3, 1.7 dhe 1.10 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

“Përmes përdorimit të dhunës me armatim të rëndë, kanë tentuar të shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës”

Në këtë dispozitiv, të gjithë të akuzuarit e lartpërmendur akuzohen se në kohë, vend dhe mënyrë sipas dispozitivit të parë, ku Milan Radoiçiq në cilësi të kreut të grupit të strukturuar me gjithë të akuzuarit tjerë, kishin vepruar sipas përgatitjeve dhe planit të mirëorganizuar paraprakisht.

Aktakuza thotë se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rëndë, kanë tentuar që të shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe.

Në aktakuzë thuhet se këtë pjesë të territorit të njëjtit kanë tentuar t’ia bashkojnë Republikës së Serbisë, me ç’rast si rezultat i dhunës së përdorur, ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policorë dhe popullatës civile

Prandaj për këto veprime, të njëjti po ngarkohen me veprën penale “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës” e sanksionuar me nenin 126, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 dhe 1.2 lidhur me nenin 118 të Kodit Penal.

Për çka akuzohet Milan Radoiçiqi?

Dispozitivi i tretë dhe i katërt i aktakuzës ngarkon vetëm të akuzuarin Milan Radoiçiq. Ai ngarkohet se nga viti 2017 e deri më 24 shtator 2023 në cilësinë e kreut të grupit terrorist të strukturuar, ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthortë.

Sipas aktakuzës, pjesa më e madhe e tyre janë përdorur për armatim të rëndë – blerje dhe furnizim me armë të rënda për grupin terrorist, uniforma ushtarake – sigurim i uniformave për pjesëmarrësit e grupit, mbështetje logjistike – sigurimi i pajisjeve dhe shërbimeve logjistike për operacionet e grupit, pagesën e pjesëmarrësve të grupit – financimin e pjesëmarrësve të grupit terrorist. Krejt kjo për të siguruar përfshirjen dhe angazhimin e tyre të vazhdueshëm në veprimtaritë kriminale, veprime këto me qëllim të lehtësimit dhe financimit të veprave terroriste, rrjedhimisht krijimit të kapaciteteve të nevojshme për kryerjen e akteve terroriste.

Prandaj, për këto veprime Radoiçiq po ngarkohet me veprën penale “Lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit”, e sanksionuar me nenin 131 të Kodit Penal lidhur me nenin 57 të Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

Kurse në dispozitivin e katërt, Radoiçiq nga data 1 janar 2017 e deri më 24 shtator 2023, duke e ditur se një pjesë e të hyrave e tij burojnë nga aktiviteti kriminal i përcaktuar si në pikën III të dispozitivit dhe aktivitetit tjetër kriminal, përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Steviq – pronar dhe person përgjegjës i bizneseve RAD D.O.O dhe Radule Steviq, B.I dhe aktivitetit ekonomik të tyre, këto para i ka konvertuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ku një pjesë të pasurive të paluajtshme e ka transferuar dhe tek personat e tretë, me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë.

Prandaj për këto veprime, Radoiçiq po ngarkohet me veprën penale “Shpëlarja e parave” e sanksionuar me nenin 302 të Kodit Penal lidhur me nenin 56, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 të Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

Dispozitivi i pestë akuzon personin juridik “RAD D.O.O.” për shpëlarje parash

Në këtë dispozitiv ngarkohet personi juridik “RAD D.O.O.”`me pronar të akuzuarin Radule Steviq se nga 1 janari 2017 e deri më 24 shtator 2023 duke e ditur se pasuria e të pandehurit Milan Radoiçiq buron nga aktiviteti kriminal, përmes ushtrimit të aktivitetit ekonomik, ka bashkëpunuar dhe e ka ndihmuar atë për të konvertuar pasurinë e tij, me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë.

Prandaj për këto veprime, personi juridik “RAD D.O.O.” po ngarkohet me veprën penale “Shpëlarja e parave” e sanksionuar me nenin 302 të Kodit Penal lidhur me nenin 56, paragrafi 1, nënparagrafi 1.6 lidhur me nënparagrafin 1.1 të Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

Për çka akuzohet Radule Steviq, personi përgjegjës i “RAD D.O.O.”?

Dispozitivi i fundit i aktakuzës ngarkon pronarin e personit juridik “RAD D.O.O.”, Radule Steviq, se duke ditur se pasuria e të pandehurit Milan Radoiçiq buron nga aktiviteti kriminal, i njëjti përmes bizneseve të regjistruara në emër të tij dhe aktivitetit ekonomik të tyre, ka bashkëpunuar dhe ndihmuar të pandehurin Milan Radoiçiq, për të konvertuar pasurinë e tij, me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë.

Prandaj për këto veprime, Steviq po ngarkohet me veprën penale “Shpëlarja e parave” e sanksionuar me nenin 302 të Kodit Penal lidhur me nenin 56, paragrafin 1, nënparagrafi 1.6 lidhur me nënparagrafin 1.1 të Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

Si e përshkruajnë dëshmitarët ditën kritike?

Në aktakuzën prej 158 faqesh, thuhet se dëshmitarët (zyrtarët policorë) që ishin në detyrë në ditën kritike, kishin dëgjuar dy shpërthime e më pas kishin filluar të shtënat që vinin nga Manastiri në drejtim të tyre. Në ato momente, kanë parë rreshterin Bunjaku të shtrirë pasi ishte plagosur dhe zyrtarët policorë kishin filluar t’i kundërpërgjigjen të shtënave.

Bunjakun e kishin larguar nga aty me një veturë, e cila ishte qëlluar disa herë nga sulmuesit.

Një qytetar i Maqedonisë së Veriut, i cili atë ditë ishte në hotelin “Rajska Banja” bashkë me bashkëshorten, djalin e mitur dhe motrën e bashkëshortes e burrin e saj, tha se rreth orës 03:30 në mëngjes kishin dëgjuar të shtëna e shpërthime.

Pasi kishte aguar, ai tha se kishin dëgjuar zhurma e parë njerëz të uniformuar e me armë aty. Ka thënë se nuk ishin lejuar të largoheshin nga hoteli. Sipas tij, kur kishin filluar të shtënat, hoteli ishte mbushur plot njerëz.

Kurse, Rade Nedelkoviq- punëtor në atë hotel, kishte thënë se atë ditë aty kishin shkuar katër persona të armatosur, tre prej të cilëve e bartnin një person të plagosur. E që më pas e kishte telefonuar babai i njërit prej atyre personave, për të pyetur për të, mbiemrin e kishte Sliviq.

E Veljo Iliq ka deklaruar se i biri i tij, Vladan Iliq e kishte telefonuar më 24 shtator, duke i kërkuar të shkojë ta marrë në hotel. Më vonë, ai prapë përmes telefonit e kishte kontaktuar dhe i ka thënë se kishte shkuar në Serbi përmes malit diku rreth 4 orë e gjysmë në këmbë.

Dëshmitari kishte thënë se e dinte që biri i tij është pjesë e “Mbrojtjes Civile”, ku është paguar diku 400 euro.

Në anën tjetër, dëshmitari A2 kishte deklaruar se pranë kufirit me Kosovën, në Rogozna atë ditë kishte parë shumë automjete pa targa, e disa me targa BG. Kishte parë 15 persona të armatosur që kishin mbërritur nga Banjska, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin terrorist.

Sulmuesit, sipas tij vinin nga Manastiri e priteshin nga dy vetura. Tha se 25 apo më shumë persona të uniformuar kanë lëvizur nga Kosova në Serbi.

Dëshmitari A2 ka thënë se grupi funksionoi qysh një vit para sulmit e që sulmuesit punojnë në Ushtrinë e Serbisë. Deklaroi se ka dëgjuar që Radoiçiq ka ikur në Rusi.

Dëshmitari F1 ka thënë se Radoiçiq i ka organizuar e armatosur këta persona, të cilët për një kohë të gjatë kishin ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre i ka paguar nga 2 mijë euro në muaj. Tha se “kanë shkuar me idenë që të çlirojnë pjesën veriore nga Kosova”.

Të arratisurit, F1 tha se janë në Serbi dhe kanë kontakt me Radoiçiqin. Për këtë të fundit, tha se paratë i ka nga krimi, kontrabanda, tenderët e financimi nga Aleksandar Vuçiq.

Cili ishte versoni i tre të akuzuarve që gjenden në paraburgim?

I pandehuri Vladimir Toliq, në Prokurori është mbrojtur në heshtje. Por, në xhaketën e tij është vërejtur prani e nitriteve dhe nitrateve nga mbetjet e qitjes me armë, që sipas PSRK-së tregon se mori pjesë në sulm.

Kurse, Blagoje Spasojeviqi ka thënë se “ka menduar që do bëhet një protestë paqësore”. Por, sipas tij është detyruar t’i bindet urdhrave të Momçillo Vuçkoviq.

Ai ka thënë se kishte qëndruar prapa Manastirit e asnjëherë s’ka shtënë me armë. Aty e kishte arrestuar Policia e Kosovës.

Një ditë më pas, u mbrojt në heshtje. Por, Prokuroria thotë se është vërtetuar kontakti me barutin dhe grimcat e barutit, pra u konstatua se ka pasur kontakt me armën- saktësisht se ka marrë pjesë në sulmin terrorist.

E Dushan Maksimoviq (punëtor i hotelit Rajska Banja), ka thënë se atë ditë ishin mbledhur tetë shokë në një vikend-shtëpizë për të bërë skarë.

Në telefon, ai kishte video të sulmit ndaj Policisë dhe të monitorimit të Policisë, për këtë të fundit ka thënë se “nuk i kujtohet”.

Prokuroria thotë se komunikimet në telefon e inkriminojnë atë direkt në vepra penale, siç ishin mesazhet e ditës kritike: “Shkruani këtu

që të organizohemi”, “Mos e dhashtë Zoti, të ketë përshkallëzim të madh, gratë dhe fëmijët duhet të largohen”.

Kur pretendohet se ishin fillet e organizimit të sulmit?

Sipas Prokurorisë, fillet e organizimit- përgatitjet për sulmin filluan nga takimi mbajtur në Rashkë të Serbisë më 13 tetor 2021, ku ishte kërkuar përkrahje me qëllim të kryerjes së veprave të rënda penale.

Aty mori pjesë presidenti serb Aleksandar Vuçiq, Milan Radoiçiq e Vladimir Radivojeviq me pseudonimin “Mami”, si dhe struktura të larta shtetëtore. Në takim, u kërkua të armatosen e të fillonte rezistenca e armatosur kundër institucioneve në katër komunat në veri të Kosovës.

“I keni dëgjuar këta trima çfarë thonë, unë do t’ju them vetëm një gjë në emër të të gjithëve, se herën tjetër do të mbrohemi deri në fund, deri në vdekje”, kishte thënë Radoiçiq në atë takim.

Sulmet ndaj Policisë e KFOR-it më 2022 e 2023, thuhet se po ashtu ishin organizuar nga Radoiçiq. Ky i fundit, me grupin e armatosur rëndë më 10 dhjetor 2022 ishin fotografuar në Mitrovicë të Veriut.

Ekzaminimet e pajisjeve elektronike, treguan ku qëndroi grupi terrorist e ku kreu ushtrimet. Po ashtu, këto pajisje treguan edhe realizimin e planit të sulmit, që nga vendosja e kamionëve si barrikada, transportimin e sulmuesve, qëndrimin e tyre tek bujtina, momentin e sulmit ndaj policisë, e të tjera.

Kush dhe si e financoi Radoiçiqin?

Lidhur me financimin e Radoiçiq, Prokuroria thekson se gjatë hetimit është vërtetuar se fuqizimi i tij është bërë në mënyra të ndryshme me përkrahjen e drejtpërdrejtë të Serbisë, fillimisht përmes tenderëve e më pas me përkrahje politike.

“Më pastaj, Serbia i ka ofruar të gjithë infrastrukturën e nevojshme ushtarake për trajnimin e pjesëmarrësve, ofrimin e pajisjeve ushtarake dhe logjistike, krejt këto të nevojshme për të kryer sulmin terrorist të datës 24 shtator 2023 në Banjskë të Zveçanit të Republikës së Kosovës”, thuhet në aktakuzë.

Grumbullimi i fondeve, thuhet se u bë duke hapur biznese të ligjshne, me qëllim të fshehjes së prejardhjes apo maskimit të origjinës së parave.

“Çdo përkrahje institucionale të ofruar nga buxheti i Kosovës për qytetarët e pjesë së veriut ka përfunduar në duart e të pandehurit Milan Radoićić, ku i njëjti kishte arritur të krijoj biznese të cilat shiheshin si të ligjshme dhe fitonte kontrata publike”, thotë aktakuza.

Pronar faktik i bizneseve të hapura në emër të Radule Steviq thuhet se është vetë Radoiçiq. Pra, dy burimet e financimit të tij thuhet se ishin duke keqpërdorur tenderët në Kosovë dhe financimi nga Serbia.

Sipas PSRK-së, tenderët e fituar në Kosovë ishin në vlera më të ulta, pra ka marrë kontrata që në aspektin procedural ishin të ligjshme, por pas marrjes së tenderit, projekti nuk implementohej fare.

Kurse forma e dytë apo më kryesore ishte përmes financimit nga Serbia, ku kjo formë funksiononte në emër të së ashtuquajturës “Zyra për Kosovë dhe Metohi”. Kontratat fitoheshin në emër të bizneseve të regjistruara me pronar Steviqin.

“Gjatë analizimit dhe krahasimit të secilës prej këtyre kontratave, kjo prokurori ka arritur në përfundim se “D.O.O.RAD 028 Zveçan” e regjistruar në sistemin paralel në Serbi, ka të përfituar 192 kontrata (te dy grupet e kontratave) për periudhën kohore 2020 deri me 31.07.2024, ku totali i këtyre kontratave arrin vlerën e rreth 67.5 milion euro apo në dinar serb 7,939,807,482.60″, thuhet në aktakuzë.

Po ashtu, janë dhënë kontrata në emër të financimit të projekteve të ndryshme, sikurse për fidane, pajisje për blegtori dhe bujqësi, ndërtim të shtëpive, e të tjera.

“Nga kjo skemë shihet se i pandehuri Milan Radoićić përmes të pandehurit Radule Steviq financohej në forma të ndryshme, duke përfituar paratë kinse në emër të përkrahjes së qytetarëve serb nga Serbia, nga tenderët e financuar nga Kosova për krijimin e kushteve më të mira për qytetarët serb, dhe pastaj gjithë këtë fuqi ekonomike e përdorte i pandehuri Milan Radoićić ndaj qytetarëve të pjesës së veriut të Kosovës, duke vendosur në çdo çështje, duke i detyruar që të kryejnë kontabandim me mallra, të bllokojnë rrugët, të rebelohen, ngrenë barrikada, dhe në kundërvlerë financoheshin për nevojat elementare apo për mbijetesë”, thuhet në aktakuzë.

Prokuroria thekson se shumica e këtyre kompanive ishin themeluar para sulmit në Banjskë. Fitimet e tyre nga donacionet, kanë rënë në duart e Radoiçiqit, Steviqit, pjesëtarëve tjerë të grupit terrorist e familjarëve të tyre.

Lidhur me tenderët e fituar në Kosovë, thuhet se shihet që kompania nuk ka kapacitet, as fuqi punëtore e makineri që t’i realizojë projektet e fituara me kontratë.

Sipas Prokurorisë, është dëshmuar dhe vërtetuar se i pandehuri Milan Radoiçiq me vetëdije të plotë, përmes aktivitetit kriminal ka krijuar të hyra në vlera milionëshe dhe këto të hyra përmes bizneseve të regjistruara në emër të pandehurit tjetër Radule Steviç (RAD 028 Zveçan, RAD DOO, RADULE STEVIC B.I.) e ka maskuar origjinën apo prejardhjen e parave dhe të njëjtat përsëri përmes bizneseve të Steviq i ka konvertuar nga mjete financiare në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme.

Rojet e vilës së Radoiçiq tek Ujmani, fillimisht me udhëzimin e tij, kishin thënë se pronar është Bojan Jakshiq, e më pas e pranuan se është Radoiçiq. Thanë se pagën e marrin në restorantin “Grey”. Kurse, dëshmitarët të cilët ishin angazhuar gjatë ndërtimit të vilës, kishin dëshmuar për materialin e ndërtimit që e kishin dërguar, kush ishte përgjegjës për ndërtimin e vilës, disa përmendën Radoiçiqin e detaje tjera.

Ish-partnerja e Radoiçiq, Ema Rexhepoviq-Radoiçiq, ka thënë se qiranë prej 800 euro për apartamentin ku jeton, e paguan Radoiçiq, me të cilin komunikon rrallë. Ka thënë se ai është baba i mirë, por jo edhe bashkëshort i mirë.

Për vilën tek Ujmani, ajo tha se nuk e di sa ka investuar Radoiçiq. Zyra në restorantin “Grey”, Ema tha se është në emër të nënës së saj, pasi nuk kishte mundur të shkonte ta nënshkruante kontratën.

Deri tani, në paraburgim për rasin e Banjskës janë Vladimir Toliq, Blagoje Spasojeviq dhe Dushan Maksimoviq.

Në Bajsnkë të Zveçanit, në orët e hershme të 24 shtatorit 2023, ishte vrarë rreshteri Afrim Bunjaku si dhe ishin plagosur dy të tjerë. Pastaj, të vrarë kishin mbetur edhe tre sulmues, kurse të tjerët ishin larguar pasi ishin strehuar për disa orë në Manastirin e Bajnskës. Milan Radoiçiq e kishte marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin terrorist.