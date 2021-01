“The Simpsons” ia qëllon përsëri, parashikon një pjesë të inaugurimit të Bidenit

Këtë javë, përdoruesit e rrjeteve sociale nuk mundën të mos mendonin për rastësinë më të fundit mes veshjes së zëvendëspresidentes së re amerikane, Kamala Harris, gjatë inaugurimit dhe veshjes së Lisa Simpsonit në njërin prej episodeve të serisë më 2000. Në “Bart to the Future”, Lisa synon presidencën dhe shfaqet e veshur me një xhaketë vjollcë dhe me perla të vendosura në qafë, ngjashëm sikurse Harrisi të mërkurën e inaugurimit