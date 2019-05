Thaçi i adresohet Kuvendit për Arbëreshët e Italisë

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të ketë sot adresim para deputetëve në Kuvendin e Kosovës.

Kjo në nderë të Arbreshëve të Italisë, për të cilën edhe Kuvendi i Kosovës organizoi sot mbledhje të veçantë.

Grupi i arbëreshëve që vizitojnë vendin tonë sot do të takohet me ministrin e Mbrojtjes, Rrustem Berisha (13:00 dreka me ushtarë).

Në kuadër të aktivitetit ”Ditët e Arbëreshëve në Kosovë”, sot, në Kuvendin e Republikës së Kosovës do të qëndrojë një delegacion nga arbëreshët e Italisë. /Lajmi.net/