Thaçi bisedon me Lajçakun për dialogun: Njohja reciproke, e vetmja formë për paqe në rajon

Me anë të një postimi në Twitter, Thaçi ka thënë se temë diskutimi e kësaj bisede ishte dialogu dhe rruga e Kosovës drejt BE-së, shkruan lajmi.net.

Ai ka shtuar se Kosova është e përkushtuar për dialog që dërgon në njohje reciproke, që sipas tij është e vetmja formë për paqe afatgjatë në rajon.

“Diskutim i mirë për dialogun dhe rrugën e Kosovës në BE me të dërguarin special të BE-së, Miroslav Lajçak. Ripërmërnda se Kosova është e përkushtuar në një dialog me njohje reciproke, si formë e vetme e sigurimit të paqes së qëndrueshme dhe afatgjatë në rajon, si dhe përshpejtimit të integrimit evropian”, ka thkruar presidenti. /Lajmi.net/

Good discussion about the dialogue b/w #Kosovo & Serbia, and Kosovo’s path to the EU, w/ EUSR @MiroslavLajcak. Reiterated that Kosovo is committed to a dialogue for mutual recognition, as the only way to ensure lasting peace in the region & accelerate the EU integration process pic.twitter.com/uMJb2SRItz

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) October 2, 2020