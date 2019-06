Thaçi arrin në Bratisllavë, gjatë ditës iu flet diplomatëve amerikanë për arritjet e Kosovës

Këtë ai e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook, ku po ashtu ka bërë të ditur se takimin e parë do ta ketë me Philip Ricker, diplomatin që ka njohuri të mëdha për Kosovën, shkruan lajmi.net.

Sapo arrita në Bratislavë të Sllovakisë, për të marrë pjesë në Forumin Ndërkombëtar të GlobSec. Takimin e parë e kam me Philip Ricker, diplomatin amerikan që e njeh shumë mirë rajonin tonë. Më pas, në panel me Presidentin e Malit të Zi, Milo Gjukanoviq dhe atë të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, do të flasim për rëndësinë e arritjes së marrëveshjes paqësore ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe dobive që sjellë ajo për vendet tona dhe tërë rajonin. Në takimet e tjera me diplomatë e senatorë amerikanë do të flasim për të arriturat e Kosovës në këto dy dekada.