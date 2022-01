Tha se ia ka humbur karrierën Haki Abazit, ky i reagon ashpër Evi Kokalarit

Kokalari ka përmendur debatin që kishte me Abazin gjatë një lidhje direkte në një studio televizive, ku Kokalari i kishte thënë Abazit se ai ka në pronësi një zyre pune në Beograd të Serbisë.

Ndaj këtyre deklaratave, ka reaguar vetë Haki Abazi i cili e ka cilësuar deklaratën e Kokalarit si të turpshme dhe të pavërteta.

“Shumë turp dhe gënjeshtra pafund në një akt të keqpëdorimit të hapësirës mediale. Ky nivel i joprofesionalizmit është pasojë e mungesës së zbatimit të ligjit dhe mungesës së plotë të përgjegjësisë për fjalën publike. E kuptoj Angelis Kokolaris sepse ka humbur thellë dhe duke qenë se është në anën e atyre që dhunuan shtëpinë e demokracisë në Washington D. C para një viti, duhet të jetë e dëshpëruar dhe e friksuar se çfarë mund të ndodhë me Grenell dhe të tjerët që për përfitime personale deshën ta ndajnë Kosovën”, ka shkruar ndër të tjerash Abazi në Facebook.

Postimi i plotë i Abazit:

