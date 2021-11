Teuta e Durrësit mposht Yllin

Teuta e Durrësit ka shënuar fitore ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 78:72 (15:21, 22:19, 19:13, 22:19), në xhiron e tretë të Ligës Unike.

Fillimi i ndeshjes ishte i barabartë deri tek rezultati 12:12, kur më pas, mysafirët ishin në epërsi të lehtë, derisa e fitojnë çerekun e parë me rezultat 15:21. Durrësakët nuk dorëzohen dhe me kalimin e minutave barazojnë rezultatin në 34:34, dhe kaluan në epërsi 35:34, sidoqoftë, pjesa e parë përfundon me shifrat 37:40 për kampionët e Ligës Unike.

Vendasit e filluan furishëm pjesën e dytë, përkatësisht periudhën e tretë, ku arritën të krijojnë epërsi deri në 13 pikë, 55:42, por rikthehen shpejt therandasit, duke afruar rezultatin, ndërsa shifrat në semafor pas 30 minutash ishin 56:53. Lojë shumë interesante u zhvillua në 10 minutat e fundit, megjithatë, vendasit në çastet e fundit ishin më të vëmendshëm për të triumfuar me rezultat 78:72.

Te Teuta e Durrësit u dalluan Frenki Lilaj me 15 pikë, kurse nga 14 shtuan Tyler Peterson dhe Kristi Gorea, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Gëzim Morina me 19 pikë dhe Erjon Kastrati me 17.

Tashmë të dy skuadrat kanë nga pesë pikë të grumbulluara