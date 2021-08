Tetë të vdekur nga zjarret në Turqi

Dy persona të tjerë vdiqën në një zjarr në qytetin jugor të Manavgat të dielën, tha ministri i Shëndetësisë Fahrettin Koca, duke shtuar se dhjetë të tjerë u shtruan në spital në një spital në zonë.

Shumica e më shumë se 100 zjarreve që kanë shpërthyer në Turqi në pesë ditët e fundit janë vënë nën kontroll, thanë autoritetet.

Turqia është duke luftuar me zjarret më të këqij në pyje vitet e fundit që nga e mërkura.

