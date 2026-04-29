Tetë persona të lënduar në një aksident në rrugën Tepelenë-Krahës

29/04/2026 19:59

Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e kësaj të mërkure në aksin Tepelenë Krahës, në afërsi të fshatit Iliras.

Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin teksa qarkullonin në anë të kundërt.

Nga aksidenti kanë mbetur të lënduar 8 persona, të cilët janë dërguar në spitalin e Gjirokastrës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Policia rrugore ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e aksidentit.

