Tetë persona të lënduar në një aksident në rrugën Tepelenë-Krahës
Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e kësaj të mërkure në aksin Tepelenë Krahës, në afërsi të fshatit Iliras.
Dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin teksa qarkullonin në anë të kundërt.
Nga aksidenti kanë mbetur të lënduar 8 persona, të cilët janë dërguar në spitalin e Gjirokastrës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Policia rrugore ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po heton shkaqet e aksidentit.