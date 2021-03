Test psikologjik: Zbulo tipare të fshehura të personalitetit tënd me 1 foto

Imazhet e testit Rorschach ofrojnë mundësinë për të vlerësuar aspekte të ndryshme si: funksionimi i mendimit, shqetësimi emocional, vetëpërfaqësimi, aftësia për t’u lidhur me të tjerët.

Në fushën e psikologjisë dhe psikiatrisë, interpretimi i vizatimeve të paqarta përdoret për të vlerësuar personalitetin e një individi, në veçanti përdoret testi Rorschach, emëruar nga krijuesi i tij Hermann Rorschach, shkeuan “Revista Psikologji”.

Është një test psikologjik projektiv, i dobishëm për të analizuar dhe hetuar tiparet më të fshehura të personalitetit të një individi, transmeton lajmi.net.

Imazhet e testit Rorschach ofrojnë mundësinë për të vlerësuar aspekte të ndryshme si: funksionimi i mendimit, shqetësimi emocional, vetëpërfaqësimi, aftësia për t’u lidhur me të tjerët.

Ky test psikologjik është i ndarë në një seri imazhesh të karakterizuara nga njolla boje, dhe subjekti duhet të shohë çdo njollë dhe të raportojë atë që ai sheh duke iu përgjigjur pyetjes së thjeshtë: “çfarë shihni në këtë imazh?”.

Test i Rorschach: interpretimet relative të këtij imazhi

Për shembull, në këtë imazh të testit Rorschach dikush mund të paraqesë një “pulë të pjekur” duke zbuluar që aktualisht janë të dominuar nga dyshimet. Një përgjigje e tillë mund të zbulojë se individi nuk është i sigurt se çfarë të bëjë, dhe i paaftë për të marrë vendime, edhe nëse përpiqet të jetë shumë i lidhur me qëllimet dhe nevojat e tij.

Nga ana tjetër, dikush mund të shihte në këtë vizatim të paqartë një “mace karikaturë që bërtet”, atëherë interpretimi që mund të burojë prej tij është ai i të qenit në prani të një personaliteti që ka probleme për të zgjidhur dhe që ka shumë ide.

Sidoqoftë, kur mendimi i dikujt nuk merret në konsideratë, krijon vuajtje; një interpretim i tillë i njollës së testit Rorschach tregon se tema është shumë e mirë në përpjekjen për të negociuar.

Në rastin në të cilin dikush sheh në këtë imazh “një grua pa fytyrë, një gjykatës, një person me një parukë” kjo tregon padurimin si një tipar dallues: kur bëhet fjalë për qëllimet e dikujt, ata shpesh marrin konotacion surreal, gjë që i bën ata të vështirë t’i arrish.

Kush sheh në njollën e testit Rorschach “një grua që është grindur me burrin e saj”, atëherë është një person që e do pasionin, i cili ushqehet me një dashuri të rastësishme dhe mbizotëruese.

Nëse ato që perceptoni në imazh janë “nofullat e dikujt të mbajtura së bashku nga një palë piskatore ose një gojë e ngushtë”: kjo do të thotë që jeni shumë besnikë ndaj vetes, i cili beson në parimet e qëndrueshme.

Kushdo që sheh “një raketë ose një kullë” provon të jetë një tip shumë preciz dhe profesional, që mund të gëzojë respekt të plotë.

Interpretimet në imazhin vijues të testit Rorschach

Në këtë imazh të testit Rorschach, nëse identifikoni “një njeri të fortë dhe muskulor”, jeni një person shumë konkurrues, i gatshëm të pranoni një sfidë, edhe kur ekziston një probabilitet i lartë për ta humbur atë.

Nëse, nga ana tjetër, dallojmë “dy desh që shkelin mbi kokën e tyre” kjo zbulon një personalitet me shumë vetëdisiplinë, të cilit të gjithë i besojnë. Profili i një djaloshi përshkruhet që di të përkryer atë që dëshiron dhe di se si ta marrë atë, prandaj ai ka tendencë të vuajë efektet e stresit.

Kush identifikon “një akrep” është në një mendje me veten e tij, por gjithmonë pretendon të arrijë një nivel më të lartë, si pasojë ka tendencë të vuajë nga çrregullimet e gjumit dhe të ngrënies.

Kush e interpreton këtë imazh të testit Rorschach si siluetë e “një karavidheje ose një karkaleci” është një lloj romantik, shumë introspektiv dhe i qetë: përparësia e tij është të ndjehet i qetë.

Nëse, nga ana tjetër, shihen “tubat fallopiane”, kjo zbulon një personalitet që tenton të mbingarkohet nga një realitet që nuk ka asnjë lidhje me pritjet e tij.

Test i Rorschach: çfarë mund të shihet në këtë imazh?

Në këtë njollë, nëse shihni “dy figura të përkulura përpara një lutjeje”, atëherë subjekti mund të përcaktohet si një lloj me durim të pafund, metodik dhe i zhytur në mendime.

Kushdo që sheh “një makinë garash ose dy kafshë të vogla me gëzof, fëmijë ose demonë” është një person që ka imagjinatë të madhe, kreativitet dhe intuitë të madhe.

“Stomatolog ose parukier”: ky përshkrim tregon një personalitet bujar, i cili kujdeset për të gjithë, me shumë ndjeshmëri dhe besnikëri.

Nëse, nga ana tjetër, shohim “një grua të shtrirë me këmbët e hapura”, atëherë një mendje krijuese identifikohet si një tipar dallues, me një imagjinatë të gjallë dhe një ëndërrimtar.

“Dy forca të errëta që janë gati të pushtojnë një figurë”: kjo tregon se jemi në prani të një subjekti që është në gjendje të fillojë gjëra të reja, por jo t’i përfundojë ato, prandaj ai lë pothuajse gjithçka të papërfunduar, një personalitet në punë të vazhdueshme, në progres.

Imazhi i testit të Rorschach: interpretimet e mundshme

Nëse shihni “një buburrec, një insekt” kjo zbulon se subjekti e do suksesin, kështu që ai punon shumë për të arritur qëllimet e tij pa humbur vëmendjen e realitetit.

“Dy strucë ballë për ballë”: keni një personalitet që i pëlqen kënaqësitë dhe vlerëson anën estetike dhe jetën e mirë, por ka një problem të madh, pasi është shumë autokritik.

Kushdo që sheh në njollën e provës Rorschach “dy zogj, me krahë që përplasen” tregon se vlerësojnë gjërat e bukura, kështu që bëjnë gjithçka për t’i pushtuar, sepse është qëllimi i tyre në jetë.

Nëse shihni “syze dielli, gjimbajtëse ose mjekër”: subjekti është një materialist, për të cilin gjithçka kalon nëpër sy dhe vlerëson përsosmërinë.

Kush identifikon në njollë “një skelet ose kocka”, atëherë mendon se jeta është një karusel, e konsideron me fat që gjërat ndryshojnë vazhdimisht, por gjithmonë ka frikë se gjithçka do të shkatërrohet.

Testi i Rorschach: çfarë mund të shihet në këtë imazh?

Nëse ajo që shihni është “një orkide ose një zog i parajsës”, një interpretim i tillë zbulon një personalitet me shumë hijeshi, të hapur për takime të reja, i cili mendon se diçka e mirë ose e re mund të ndodhë.

“Lule të shtypura”, kush e sheh këtë të veçantë në njollën e testit Rorschach jetoi fëmijërinë e tij të rrethuar nga vëmendja, dhe me një ndjenjë të tepruar të vetëbesimit, kështu që ai ka pritshmëri të mëdha.

Në rast se shihet “një tenjë, një flutur, një pilivesë”, atëherë identifikohet një personalitet i pavarur, që nuk pëlqen t’u kërkojë ndihmë të tjerëve. /Lajmi.net/