Test psikologjik: Gjëja e parë që shihni në këtë fotografi do të zbulojë mënyrën se si thoni “Të dua”

Të thuash “të dua” dhe të tregosh dashurinë për dikë është një pjesë e rëndësishme e çdo marrëdhënieje. Përveç mënyrave se si e shfaqni dashurinë, ka veprime që tregojnë se e doni dikë edhe pa qenë në dijeni të kësaj.

Kur të jeni të vetëdijshëm për këto veprime do të jeni në gjendje të krijoni një marrëdhënie më të fortë me partnerin. Një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të zbuluar se si e deklaroni fshehurazi dashurinë është ky test vizual. Gjithçka duhet të bëni është të shikoni imazhin dhe të vini re atë që tërheq vëmendjen tuaj së pari.

Nëse keni parë:

Një shtëpi

Shtëpia dhe siguria kanë një rëndësi të madhe për ju. Dëshironi të dilni, por nëse doni të relaksoheni dhe të ndiheni të lumtur, duhet të kaloni kohë në shtëpinë tuaj të rrethuar nga njerëzit që doni.

Konsumoni ushqim vazhdimisht edhe nëse nuk jeni të uritur. Jeni vërtet të lumtur kur gjeni diçka për të ngrënë në çantën tuaj që mund ta ndani me të dashurit që keni përreth. Ushqyerja është mënyra juaj personale, sekrete për t’i treguar njerëzve se sa shumë i doni.

Hënë

Jeni një ëndërrimtar i vërtetë. Dëshironi të shkruani, vallëzoni, shprehni veten përmes artit dhe ta ndani atë me botën. Ana juaj shpirtërore dhe krijuese ju frymëzon dhe motivon. Ju e shprehni dashurinë përmes artit.

Përfshini njerëzit e dashur në çdo vepër arti që krijoni. Nëse është një poezi ia kushtoni atij, nëse është një fotografi përdorni ngjyra dhe forma që ju kujtojnë atë. Ju rrallë mund të deklaroni dashurinë në publik, por ajo duket në të gjitha veprimet tuaja.

Ujk

Jeni një person pasionant. Kur miqtë ju vijnë për vizitë, presin që t’i mirëprisni me një vakt të lehtë. Mënyra juaj e fshehtë për të shprehur dashurinë është përmes prekjes.

Për ju, fjalët “të dua” nuk kanë kuptim nëse nuk mund të prekësh dikë. Sipas mendimit tuaj, prekja thotë shumë më tepër sesa fjalët. Gjestet e vogla e të ëmbla u tregojnë të tjerëve sa shumë kujdeseni për to.

Pemë

Ju jeni lënduar në të kaluarën. Jeni një person që ndiheni pak më të fortë se të tjerët. Për shkak të kësaj, gjërat e zakonshme për të tjerët mund t’ju dëmtojnë vërtet. Ende keni shpresë, por jeni të lënduar, dhe kjo është e dukshme. Mënyra sekrete për të shprehur dashurinë është të hapesh.

Sipas mendimit tuaj, mënyra më e mirë për të krijuar intimitet me partnerin është të jeni emocionalisht të prekshëm para tij. Është mirë të thuash “të dua” dhe të bësh gjëra pozitive.

Fytyrë

Ju keni një intuitë të zhvilluar, ëndrra të mëdha dhe arrini qëllime vërtet serioze. Ndërsa të gjithë janë të zënë me detajet, ju shihni pamjen e madhe dhe e dini se gjithçka do të shkojë në vendin e vet. Jeni një udhëheqës i lindur dhe këtë mund ta dëshmoni. Çelësi për të dashuruar dikë tjetër është të kalosh kohë me atë person.

Mund të mos duket aq romantike, por nuk ka mënyrë më të mirë për të treguar dashurinë sesa të dalësh me dikë. Jeni vazhdimisht të zënë, kështu që kur e ktheni një person në prioritet, do të thotë se e doni vërtet. /Lajmi.net/