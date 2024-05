Tentuan t’i godasin me traktorë policët pasi i kapën me drunj, arrestohen dy të dyshuar – njëri ik Policia ka arrestuar dy persona, pasi gjatë kontrollit ata kanë hasur tre traktorë të ngarkuar me drunjë dhe në përpjekje për ti ndaluar ata kanë rrezikuar pjesëtarët e policisë, duke tentuar ti godasin me traktorë dhe kanë vazhduar rrugën duke u futur ndaras në rrugica malore dhe dy prej tyre janë bllokuar. Gjatë këtij incidenti,…