Tentim vrasje në Istog, i dyshuari dërgohet në mbajtje

Fsh. Banjë, Istog 13.05.2022 – 17:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje me viktimën mashkull kosovar kishte sulmuar fizikisht viktimën duke e goditur me një mjet të mprehtë. Si pasojë e lëndimeve, viktima ka marrë tretman mjekësor dhe më pas është liruar. Me vendim të prokurorit kujdestar, te dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit policor. /Lajmi.net/