Tensionohet situata para Ministrisë së Arsimit, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve
Kanë nisur përplasjet e para para Ministrisë së Arsimit, ku policia po hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës. Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit. Ndërkohë, menjëherë pas shpërndarjes së protestuesve, policia ka nisur edhe shoqërimin e disa…
Lajme
Kanë nisur përplasjet e para para Ministrisë së Arsimit, ku policia po hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës.
Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit.
Ndërkohë, menjëherë pas shpërndarjes së protestuesve, policia ka nisur edhe shoqërimin e disa prej tyre.