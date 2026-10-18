Tensionohet situata para Ministrisë së Arsimit, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve

Kanë nisur përplasjet e para para Ministrisë së Arsimit, ku policia po hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës. Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit. Ndërkohë, menjëherë pas shpërndarjes së protestuesve, policia ka nisur edhe shoqërimin e disa…

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18/10/2026 13:57

Kanë nisur përplasjet e para para Ministrisë së Arsimit, ku policia po hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës.

Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit.

Ndërkohë, menjëherë pas shpërndarjes së protestuesve, policia ka nisur edhe shoqërimin e disa prej tyre.

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