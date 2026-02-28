Tensionet në Iran, të hënën mblidhet Kolegji i Sigurisë në BE

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka reaguar lidhur me situatën aktuale në Iran, duke paralajmëruar mbajtjen e një mbledhjeje të posaçme për sigurinë. Përmes një postimi publik, von der Leyen bëri të ditur se do të thërrasë një Kolegj të posaçëm Sigurie ditën e hënë, në funksion të vlerësimit të zhvillimeve të…

Bota

28/02/2026 16:54

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka reaguar lidhur me situatën aktuale në Iran, duke paralajmëruar mbajtjen e një mbledhjeje të posaçme për sigurinë.

Përmes një postimi publik, von der Leyen bëri të ditur se do të thërrasë një Kolegj të posaçëm Sigurie ditën e hënë, në funksion të vlerësimit të zhvillimeve të fundit dhe koordinimit të qëndrimeve në nivel evropian.

Ajo theksoi se për sigurinë dhe stabilitetin rajonal është thelbësore të shmanget çdo përshkallëzim i mëtejshëm i situatës.

“Pas situatës së vazhdueshme në Iran, do të thërras një Kolegj të posaçëm Sigurie të hënën. Për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, është me rëndësi të madhe që të mos ketë përshkallëzim të mëtejshëm përmes sulmeve të pajustifikuara të Iranit ndaj partnerëve në rajon” shkroi von der Leyen, në “X”.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Netanyahu bisedon në telefon me Trumpin, pranë tij libri “Aleatët në...

February 28, 2026

U raportua se u vra, televizioni iranian pretendon se Ajatollah Ali...

Lajme të fundit

11 shqiptarë janë të bllokuar në Izrael

Takimi Hamza-Kurti – PDK thërret konferencë për media

Netanyahu bisedon në telefon me Trumpin, pranë tij...

​Presidenti Begaj në Tetovë, porositi ruajtjen e gjuhës dhe identitetit