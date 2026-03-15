Tensionet me Iranin, SHBA: Lufta përfundon brenda javësh, bllokimi i Ngushticës së Hormuzit është shqetësim i përkohshëm
Bllokimi i Ngushticës së Hormuzit është një “shqetësim i përkohshëm”, siguroi sot Sekretari i Energjisë i SHBA-së, Chris Wright, duke parashikuar se lufta që filluan SHBA dhe Izraeli kundër Irani do të përfundojë brenda javëve të ardhshme.
“Është e vërtetë që po kalojmë këtë periudhë të shqetësimeve afatshkurtra, por është më mirë të ndodhte tani sesa të kishim një Iran me armë bërthamore”, deklaroi Wright në një intervistë për emisionin This Week në ABC News, duke justifikuar fillimin e luftës kundër Iranit më 28 shkurt.
“Bëhet fjalë për një shqetësim të përkohshëm për të arritur një situatë shumë më të mirë, ku Lindja e Mesme nuk do të mbahet më peng nga një shtet paria, Irani”, shtoi ai, duke iu referuar bllokimit të Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës normalisht kalon rreth 20% e prodhimit global të hidrokarbureve.
“Besoj se kjo luftë do të përfundojë sigurisht brenda javëve të ardhshme. Mund të ndodhë edhe më shpejt, por lufta do të përfundojë dhe më pas do të shohim një rritje të furnizimit me hidrokarbure dhe më pas një ulje të çmimeve”, nënvizoi Sekretari.
Chris Wright ripohon qëndrimin e qeverisë së Donald Trump, duke hedhur poshtë akuzat se planet e saj ushtarake nënvlerësuan rreziqet nga një mbyllje e mundshme e Ngushticës së Hormuzit nga Irani.