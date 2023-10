Ten Hag: Mason Mount do të jetë vendimtar kundër Cityt Trajneri i Manchester United, Erik ten Hag, ka lënë të kuptohet se Mason Mount do të startojë në derbin kundër Manchester Cityt. Ten Hag theksoi ‘aftësitë’ e Mount si një faktor kyç në derbin e Manchesterit të së dielës në “Old Trafford”, shkruan lajmi.net. “Unë mendoj se në çdo herë lojë jon do të përfitonte…