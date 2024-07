Temperatura të larta: Ja disa këshilla si të mbroheni nga nxehtësia Për të enjten parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell dhe jashtëzakonisht i nxehtë. Kujdes! Rrezik i mundshëm i dehidrimit dhe goditjes nga nxehtësia nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-33 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 17 deri në 21°C, ndërsa ato…