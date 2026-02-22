Temperatura deri në 14°C gjatë javës së ardhshme
Java e ardhshme do të karakterizohet me mot kryesisht stabil dhe temperatura tipike pranverore.
Përjashtim bën dita e martë, kur mbi territorin e vendit parashihen vranësira më të dendura, të cilat vende-vende mund të sjellin riga shiu me intensitet të ulët.
Mëngjeset do të jenë relativisht të ftohta, me ngrica të dobëta dhe paraqitje të mjegullës në disa zona, kryesisht në viset kodrinore-malore.
Temperaturat minimale gjatë javës pritet të lëvizin ndërmjet -4°C dhe 2°C, ndërsa maksimalet e ditës do të sillen nga 6°C deri në 14°C.Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtime të ndryshme.
Parashikimi i motit për javën e ardhshme (23–27 shkurt 2026):
E hënë
Moti i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat minimale: -4 deri -1°C
Temperaturat maksimale: 9 deri 13°C
Era: Kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-4m/s.
E martë
Mot i vranët dhe vende-vende me riga shiu.
Temperaturat minimale: -1 deri 2°C
Temperaturat maksimale: 10-13°C
Era: nga verilindja me shpejtësi 1-7m/s
E mërkurë
Moti i vranët dhe me interval me diell.
Temperaturat minimale: -2 deri 1°C
Temperaturat maksimale: 6-9°C
Era: kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-5m/s.
E enjte
Mot kryesisht i vranët.
Temperaturat minimale:-3 deri 0°C
Temperaturat maksimale: 8 deri 11°C
Era: nga verilindja 1-4m/s.
E premte
Mot kryesisht me diell
Temperaturat minimale: -1 deri 2°C
Tmperaturat maksimale: 10 deri 14°C
Era: nga drejtimi i jugperendimi 1-4m/s.