Teleferiku i Gërmisë që u premtua nga Rama, Sveçla: Në buxhetin e 2026-tës nuk është ndarë asnjë euro për të

08/04/2026 10:31

Asamblisti i VV-së në Komunën e Prishtinës, Gëzim Sveçla ka reaguar në lidhje me deklaratën e Kryetarit të kësaj Komune, Përparim Ramës në lidhje me teleferikun në Gërmi, që tha se do ta bëjnë.

Për këtë, Sveçla ka thënë se në buxhetin e Komunës së Prishtinës për vitin 2026, që e ka propozuar vetë Rama dhe është miratuar nga Kuvendi Komunal, nuk figuron asnjë kod buxhetor për këtë teleferik.

Ai ka thënë se sipas këtij buxheti, nuk është ndarë asnjë euro për studim, hulumtim apo analizë.

“Pra, po flasim për një projekt që promovohet publikisht, por që nuk është i planifikuar financiarisht. Parku Gërmia, i mbrojtur ligjërisht, po mbytet çdo ditë nga lagjet e betonizuara që po e rrethojnë dhe nga kundërmimi i kanalizimit të hapur që derdhet në rrugë, nga Pishina e Gërmisë deri në Taukbashqe. Megjithatë, mbetet ende oaza e vetme e gjelbër e Prishtinës dhe pikërisht për këtë arsye nuk guxon të trajtohet si terren eksperimentesh”, ka thënë ai. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Albert Shabani e bën “horë” Mefail Bajqinovcin: A ju ke tregu...

April 8, 2026

Rrustemi – Osmanit: Pse u bëre ti “gardiane” e mbrojtjes së...

April 8, 2026

Kurti në veri, pritet hapja e filialit të Administratës Tatimore të Kosovës

April 8, 2026

“Lufta” e Osmanit për Facebook-un e Presidencës, Gorani tallet keq: Shpresoj...

April 8, 2026

Lufta në Iran shtyn BE-në drejt kursimit të energjisë

April 8, 2026

Starmer niset drejt Gjirit për ta diskutuar hapjen e Ngushticës së Hormuzit

Lajme të fundit

Albert Shabani e bën “horë” Mefail Bajqinovcin: A...

Rrustemi – Osmanit: Pse u bëre ti “gardiane”...

Kurti në veri, pritet hapja e filialit të Administratës Tatimore të Kosovës

“Lufta” e Osmanit për Facebook-un e Presidencës, Gorani...