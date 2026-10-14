Teknikët e Prishtinës: Dalin pagat, por greva e protesta vazhdojnë

Rrogat e muajit shtator iu alokuan, por nën pagën e re minimale. Por, ky veprim i ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës, ata nuk po i zmbraps nga greva pasi të njëjtit thonë se nuk i kthehen punës nëse vazhdojnë të paguhen vetëm 390 euro. Për këtë situatë, dikush që grevën e nisi qysh më 1…

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14/10/2026 20:42

Rrogat e muajit shtator iu alokuan, por nën pagën e re minimale.

Por, ky veprim i ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës, ata nuk po i zmbraps nga greva pasi të njëjtit thonë se nuk i kthehen punës nëse vazhdojnë të paguhen vetëm 390 euro.

Për këtë situatë, dikush që grevën e nisi qysh më 1 shtator, thotë se ndjehen keq, por sqaron se nuk ka tjetër rrugë.

Kështu, punëtorët teknik të premten, në kërkim të drejtave të tyre, revoltën do ta shprehin para komunës, me protestë.

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