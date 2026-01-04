Të shtëna në Gjakovë: Policia jep detaje për plagosjen e një të miture
Mbrëmjen e së shtunës, Gjakova është tronditur nga një incident i rëndë, pasi në rrugën “Bardhyl Qaushi” një person i paidentifikuar ka shtënë me armë zjarri në drejtim të disa personave.
Sipas njoftimit nga PK-ja, ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:20, kur i dyshuari, një mashkull kosovar, ka qëlluar me armë zjarri drejt tre viktimave meshkuj kosovarë. Gjatë të shtënave, një predhë ka goditur aksidentalisht edhe një vajzë të mitur, e cila ishte kalimtare e rastit.
Si pasojë e plagosjes, e mitura ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar me urgjencë për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë. Burimet bëjnë të ditur se gjendja e saj shëndetësore është stabile.
Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar njësitë e Policisë së Kosovës, të cilat kanë kryer ekzaminimet përkatëse dhe kanë sekuestruar katër gëzhoja si dëshmi materiale. Policia ka bërë të ditur se rasti është cilësuar si “Vrasje e rëndë në tentativë”, ndërsa hetimet janë në vazhdim për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit.
Për rastin është njoftuar edhe Prokurori kompetent, ndërkohë që Policia u bën thirrje qytetarëve që posedojnë informacione relevante të bashkëpunojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. /Lajmi.net/